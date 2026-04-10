Fuerzas Especiales del Ejército Nacional en coordinación con la Policía Nacional durante una operación ejecutada mediante un asalto directo y maniobra de combate en la vereda Kamuishisain, del municipio de Uribia, La Guajira, dejó sin anillo de seguridad y red de apoyo de alias Naín, cabecilla de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra.

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Dicha diligencia permitió impactar de manera decisiva al Frente ‘Javier Cáceres’ de este Grupo Armado Organizado (GAO), también conocido como los Pachenca.

Como resultado de esta ofensiva, nueve integrantes del círculo más cercano a alias Naín fueron dados de baja en desarrollo de estas operaciones, generando un impacto irreversible en la capacidad delictiva de este cabecilla.

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Esta operación generó una afectación del 75% de esta organización criminal, debilitando de manera sustancial su organización, sus finanzas y su capacidad en la región.

Así mismo, se logró la incautación de armas largas y cortas, abundante material de intendencia, dos vehículos tipo camioneta y dos motocicletas, elementos que eran utilizados para el desarrollo de actividades ilícitas en la región.

Soldados heridos

Durante el desarrollo de la operación resultaron heridos levemente tres uniformados del Ejército Nacional, quienes fueron evacuados oportunamente y trasladados al Hospital Militar, donde actualmente reciben atención médica especializada.

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Este resultado genera una fractura significativa en el desarrollo de actividades delictivas en los departamentos de Magdalena y La Guajira, al eliminar a los principales autores materiales de todos los delitos que cometía esta estructura, permitiendo desarticular en gran porcentaje la organización responsable de la coordinación de rutas del narcotráfico y de presencia criminal sobre la Troncal del Caribe, corredor que utilizaban para la extorsión, la movilidad armada y la salida marítima de estupefacientes.

De igual forma, se bloquea su intención de expansión, control territorial y sostenimiento financiero derivado de actividades como la extorsión, el reclutamiento forzado, así como su participación en homicidios y acciones armadas contra la población civil y la Fuerza Pública.