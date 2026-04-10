Con el propósito de seguir trabajando en la recuperación del departamento de Córdoba, y en especial de la ciudad de Montería, afectada por los estragos de los frentes fríos del pasado mes de febrero, fue instalada una motobomba de 26 pulgadas en el barrio Vallejo.

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Con ello las autoridades buscan evacuar el agua que está represada en el humedal Berlín, que aún tiene afectados a los habitantes de este sector de la margen izquierda de la capital cordobesa.

La motobomba de gran caudal fue aportada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), mientras que la gobernación de Córdoba sumó sus esfuerzos para el transporte e instalación de la motobomba, al tiempo que la alcaldía de Montería adelantará las labores de limpieza de la ciénaga.

Cortesía Ungrd

Carlos Carrillo Arenas, director de la Ungrd, y el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, estuvieron presentes en la instalación de la motobomba. El primero sostuvo que con ocasión de la emergencia ya han entregado en Córdoba más de 1.648 toneladas de asistencia humanitaria, equivalentes a 370.397 unidades, y como parte de la respuesta integral han distribuido 11.836 kilos de alimento para animales de compañía y producción, además de 406.758 litros de agua potable y una planta potabilizadora.

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También han dispuesto de cuatro carrotanques para el lavado de calles, un carrotanque distribuidor de agua potable y han intervenido 10 kilómetros de vías en barrios afectados de Montería.

Cortesía Ungrd

En materia de rehabilitación la Ungrd ha desplegado 55 unidades de maquinaria amarilla en el territorio, que han trabajado durante 18.404 horas, junto con 141 horas de volquetas, para la limpieza de canales y recuperación de vías.

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Por su parte el gobernador Erasmo Zuleta Bechara le agradeció al director de la Ungrd por su acompañamiento permanente en esta emergencia, y destacó que siguen articulando esfuerzos para aliviar las afectaciones por las inundaciones y preparándose para la temporada de lluvias.