En consejo extraordinario de seguridad con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y la cúpula militar, la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, planteó la ejecución de tareas encaminadas a devolverle la tranquilidad y el sosiego a los habitantes del departamento y especialmente de la Sierra Nevada de Santa Marta, acosados por el recrudecimiento de los enfrentamientos entre ‘Los Pachencas’ (ACSN) y el ‘Clan del Golfo’ (EGC).

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Estas confrontaciones han provocado, en los últimos días, confinamientos en Aracataca y una grave crisis humanitaria para los pescadores de la Ciénaga Grande de Santa Marta.

Para la seguridad en la Sierra Nevada se propuso la creación de un Batallón exclusivo para este macizo, con el fin de neutralizar el uso de drones con explosivos y el reclutamiento forzado.

Ciénaga Grande

Pidió para la Ciénaga Grande la dotación al Ejército de embarcaciones para que los soldados patrullen los pueblos palafitos, hoy bajo dominio criminal.

En este aspecto se confirmó por la Nación la asignación de recursos a través de Fonsecon para la adquisición de botes pues la ausencia de movilidad acuática, habría facilitado el accionar de grupos armados ilegales en los pueblos palafitos de la Ciénaga.

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Con estas embarcaciones, el Ejército Nacional tendrá capacidad de reacción real en la ‘Zona Gris’, protegiendo a los pescadores y cortando las rutas del narcotráfico.

Otras propuestas

La gobernadora Margarita Guerra solicitó la implementación de ‘investigaciones espejo’ con personal especializado para desmantelar las estructuras económicas que alimentan la guerra, al tiempo que propuso la reasignación de municipios del Sur de Bolívar a la Brigada 19 para que el Batallón Córdova concentre su operatividad 100 por ciento en el Magdalena.

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Asimismo, se puso sobre la mesa del consejo de seguridad, la priorización del proyecto SIES (Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad) de Zona Bananera.

Este contempla los estudios, diseños y puesta en funcionamiento de un circuito cerrado de televisión de última tecnología en los puntos más vulnerables de la geografía departamental.

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El objetivo es que la fuerza pública cuente, por primera vez, con herramientas de inteligencia artificial y videovigilancia para la prevención del delito en tiempo real.

“Agradecemos la articulación con el Ministerio de Defensa, con el Ejército y la Policía, para seguir garantizando la seguridad y el bienestar de los magdalenenses, y para que los grupos organizados dejen de delinquir en el territorio, de modo que tengamos un departamento en paz”, expresó la gobernadora Margarita Guerra.

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Con este espacio, Mindefensa, el Gobierno departamental y la Fuerza Pública, avanzan en una hoja de ruta conjunta para cerrarle el paso a los grupos delincuenciales y consolidar la paz en el Magdalena.