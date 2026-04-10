Desde el municipio de Ciénaga de Oro, en Córdoba, donde estuvo recientemente, el presidente Gustavo Petro ordenó la recuperación de la lengua Zenú “como parte de una apuesta por proteger el patrimonio cultural y la memoria histórica del país”.

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Advirtió sobre el riesgo de desaparición de esta lengua ancestral, de la cual sobreviven pocos hablantes, por lo que le solicitó al Ministerio de las Culturas articular esfuerzos para implementar mecanismos que permitan su preservación y revitalización.

“Quiero que se recupere la lengua zenú en el departamento para Colombia, para América Latina y para el mundo”, afirmó, explicando que la lengua zenú no solo representa una expresión cultural, sino un sistema de conocimiento profundamente ligado al territorio, al manejo del agua y a las prácticas agrícolas tradicionales que históricamente permitieron a estas comunidades adaptarse a las condiciones del Caribe colombiano.

Insistió en que el desarrollo de los territorios debe ir acompañado del fortalecimiento de la cultura y el conocimiento, señalando que el progreso no se limita a la infraestructura física, sino que también implica reconocer las raíces históricas y culturales de las comunidades.