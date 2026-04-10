En una jornada cargada de simbolismo y compromiso institucional, la gobernación de Córdoba conmemoró ayer jueves el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas en el corregimiento de El Tomate, municipio de Canalete.

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El evento, liderado por la administración departamental, buscó no solo honrar la memoria de quienes han sufrido las consecuencias del conflicto, sino también acercar la oferta del Estado a este territorio con el fin de avanzar en su reparación integral.

El Tomate, como sujeto de reparación colectiva, recibió una intervención que integró la mística del Altar de la Memoria y el ejercicio Huellas por la Vida, permitiendo a la comunidad reconocer su pasado para proyectar un futuro de paz. Como respuesta administrativa de la jornada, se socializó el Decreto de Reparación Colectiva, una herramienta fundamental para la llegada de nuevos recursos y proyectos de inversión nacional al territorio.

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Cortesía Gobernación de Córdoba

El gobernador Erasmo Zuleta Bechara, presente en la zona, envió un mensaje de aliento a las familias.“El dolor no es para quedarse en él, sino para levantarse con más fuerza. Lo que ayuda a olvidar es despejar la mente y reencontrarse con la familia”.

La agenda incluyó un componente de atención humana coordinado por la gestora social del departamento, Valeria Vega. A través de una actividad de expresión artística sobre lienzos, los habitantes del corregimiento plasmaron sus sentimientos y vivencias de manera independiente, buscando la sanación colectiva en una comunidad históricamente afectada.

“Este es un espacio para que todos esos sentimientos que pueden sentirse a veces pesados, podamos descargarlos un poco y hacer en esta obra de arte”, señaló la gestora social de Córdoba, Valeria Vega.

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En el marco de la feria integral, el director departamental de víctimas, José Darío Riascos, destacó el impacto de llevar la institucionalidad directamente al campo. “Hoy es un día para caminar el territorio y reconocer que nuestros emprendimientos locales son el motor de desarrollo para Canalete”, afirmó el funcionario. La jornada contó con la presencia de los ministerios de Salud, Vivienda y Justicia, así como de la Unidad para las Víctimas, Prosperidad Social y organismos internacionales como la MAPP/OEA.

Cortesía Gobernación de Córdoba

El evento cerró con la entrega de 2 toneladas de ayudas humanitarias para las familias de la zona, reforzando la seguridad alimentaria y el bienestar básico.

Además de 380 kits de alimento, 380 kits de aseo y 500 kits de ropa y calzado. Estas acciones forman parte de una política pública que ya reporta una inversión superior a los 600 millones de pesos en asistencia integral y un cumplimiento del 203% en las metas de atención psicosocial en el departamento, ratificando el compromiso de dignificar a las víctimas a través de la gestión técnica y el trabajo articulado.

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