La Universidad de Córdoba celebró las ceremonias de graduación de pregrado y posgrado de sus siete facultades en jornadas matinal y vespertina realizadas en el Centro de Convenciones de Montería.

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Un total de 1.042 nuevos profesionales, entre especialistas, magísteres y doctores, recibieron su título en medio de actos que reunieron a familias que acompañaron este logro académico que marca un nuevo comienzo en la vida de los graduados.

La entrega de los diplomas representó historias de esfuerzo, disciplina y superación, reflejadas también en la alegría de las familias que celebraron este momento como propio.

El rector, Jairo Torres Oviedo, destacó el significado de estas graduaciones en el marco de los 62 años de vida institucional. Señaló que la universidad continúa cumpliendo el encargo social de formar a las nuevas generaciones a través de un trabajo permanente que ha permitido transformar vidas y materializar proyectos de vida.

Indicó que el acceso a la educación superior abre oportunidades reales para la movilidad social, fortalece la integración de los jóvenes en la sociedad y aporta al desarrollo del territorio.

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Destacó además que en las ceremonias de grado se evidencia felicidad colectiva, que involucra tanto a los graduados como a sus familias.

El rector resaltó que este proceso formativo impacta especialmente a jóvenes provenientes de contextos vulnerables, quienes encuentran en el conocimiento una herramienta para construir un presente y un futuro distintos.

En estas jornadas también se graduaron dos doctores, como parte del crecimiento de la oferta posgradual de la institución, que ha fortalecido sus programas de maestría y doctorado.

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Torres Oviedo explicó que la alma máter avanza con una estructura académica sólida, estabilidad financiera y proyección en el territorio. Señaló la presencia científica en 16 departamentos del país, 16 programas acreditados en alta calidad y la meta de acreditar 10 más durante este año, junto con procesos de internacionalización y regionalización que amplían su impacto.