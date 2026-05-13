La Alcaldía de Montería continúa fortaleciendo las acciones de recuperación y mejoramiento vial en distintos sectores de la ciudad, mediante trabajos ejecutados con la nueva maquinaria amarilla adquirida para la atención de la emergencia por las inundaciones del mes de febrero.

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Tras un mes de operaciones, en la Comuna 1 han intervenido cerca de 4 kilómetros de vías y realizado labores de limpieza en 1.170 metros lineales en el canal del barrio El Níspero, colindante al humedal Berlín, una labor clave para mejorar el drenaje y reducir riesgos asociados a las lluvias.

Además, las intervenciones viales alcanzan cerca de 4 kilómetros de vías, beneficiando a diferentes sectores de la Comuna 1, mientras que en los barrios El Dorado y Vallejo han intervenido más de 1.500 metros lineales de canales mediante trabajos ejecutados con el Banco de Maquinaria de alquiler para la atención de la emergencia, con el propósito de mejorar el drenaje, facilitar la evacuación de aguas y reducir riesgos por acumulación de sedimentos.

La intervención vial en el barrio Los Colores alcanza 1.007 metros lineales y 858 metros en La Palma.

Las actividades las desarrollan en jornadas matinal y vespertina con el apoyo de una excavadora 200G, retroexcavadora 310P, motoniveladora 620G y vibrocompactador HC70I, equipos que han permitido avanzar en el mejoramiento de la movilidad y la mitigación de puntos críticos por acumulación de sedimentos y aguas.

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, destacó que estas intervenciones hacen parte del compromiso de la administración municipal con la recuperación de las zonas afectadas por la emergencia.

“Esta maquinaria está al servicio de la gente. Seguimos trabajando sin descanso para recuperar vías, mejorar la movilidad y atender puntos críticos. Nuestro compromiso es seguir llegando a los barrios con soluciones reales”, expresó el mandatario.