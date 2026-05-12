Con la finalidad de construir una hoja de ruta que haga de Córdoba un departamento más competitivo, el gobernador Erasmo Zuleta Bechara lanzó oficialmente una alianza entre la administración departamental y la Universidad del Rosario.

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Esta busca establecer una ruta clara de planificación que mejore los índices de competitividad de la región, mediante la apropiación de indicadores técnicos que atiendan a las necesidades reales de las subregiones y su vocación.

La propuesta también convocó este martes 12 de mayo a actores estratégicos del sector público y privado, así como a la academia, empresarios y agremiaciones que inciden en la dinamización de los diferentes renglones de la economía del departamento.

Durante el lanzamiento, el mandatario cordobés destacó que “lo que queremos es que el departamento mejore sus indicadores de competitividad, por eso estableceremos una hoja de ruta clara, con las acciones que debemos hacer. De la mano de la Universidad del Rosario y de sectores políticos y sociales, estamos trabajando para que Córdoba sea más competitiva, y esto significa que haya menores desigualdades sociales, que los sectores económicos estratégicos de la región crezcan como deben crecer. Esto es generar verdaderas condiciones de crecimiento”, señaló el gobernador.

La alianza también se articulará con la proyección de la Agenda 2052, que consta de una visión a futuro que consolida las herramientas de planificación necesarias para el desarrollo de Córdoba, teniendo en cuenta su potencial productivo.

“Esta agenda servirá para que futuros mandatarios focalizan sus acciones y sigan en la tarea de cerrar brechas. Si se generan las condiciones, crece el departamento y si hay riqueza, hay bienestar para los cordobeses”, sostuvo.

Por su parte, Carlos Sepúlveda, director del Centro de Estudios para la Competitividad Regional de la Universidad del Rosario, explicó que “esta agenda busca priorizar intervenciones capaces de modificar las condiciones comunes del sistema productivo, incluyendo estrategias que permitan transformar los pilares que sostienen la competitividad del departamento”.

Para Córdoba la estrategia se centra en siete subregiones: Centro, San Jorge, Medio Sinú, Sabana, Bajo Sinú, Alto Sinú y Costanera, con base en la vocación productiva de cada zona. De esta manera empezarán a entender cuáles actividades pueden priorizar en cada subregión, es un insumo para que los entes territoriales sepan dónde está su potencial y lo exploten de la mejor manera..

El experto indicó que, en un estudio preliminar, subregiones como el Medio Sinú y el San Jorge destacan como zonas multiplicadoras, es decir, secciones del departamento con un alto potencial para la articulación de sus actividades productivas. Entretanto, otras subregiones destacaron en sectores como el minero energético, el turismo y la agroindustria.