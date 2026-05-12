Con una solemne eucaristía celebrada en Barranquilla, dirigentes políticos, empresarios, líderes sociales y ciudadanos rindieron homenaje este martes a Germán Vargas Lleras, quien falleció el pasado 8 de mayo en Bogotá a los 64 años.

Leer más: Hallan desmembrado a boxeador Yeiner Gómez en zona rural de Soledad

La misa en memoria del exvicepresidente se llevó a cabo en la iglesia Torcoroma, ubicada en el norte de la capital del Atlántico.

Elsa Noguera, ex gobernadora del Atlántico y quien acompañó a Vargas Lleras en su aspiración presidencial, lamentó profundamente la partida del líder político.

“Se nos fue un gran hombre, una mente brillante para el país, un gran ejecutor, comprometidos, como pocos, con la la población más vulnerable, con todos los programas que adelantó, no solo en vivienda, en acueducto, en alcantarillado, tripulación de predio, los proyectos de ley, que siempre iban orientados a construir una Colombia más justa. Tuve el privilegio de tenerlos cerca, a quedar por siempre en los corazones de los colombianos, especialmente su legado. Pero, por supuesto, a los amigos a quienes tuvimos el privilegio de trabajar cerca a él, nos quedarán también sus enseñanzas”, manifestó Noguera.

Josefina Villarreal Fuad Char Abdala, junto a su familia, y otros líderes políticos asistieron a la eucaristía por el fallecimiento de Germán Vargas Lleras.

Por su parte, Fuad Char Abdala, líder natural de Cambio Radical en el Atlántico, destacó las capacidades de Vargas Lleras para ponerse al servicio de las necesidades de la nación.

Ver también: Al menos ocho lesionados tras accidente en la vía Cartagena - Barranquilla: bus de Berlinas se volcó en Sabanalarga

“Fue una persona que estaba en un nivel superior, y todas las grandes instituciones de este país nacieron de la mano de Carlos Lleras. Y este jovencito comenzó a seguir a su abuelo y quiso ser como él, ¿no? Trató, luchó durante 40 años. Entonces, en en el 2006, nosotros teníamos el partido cambió de voluntad popular, y en ese momento hicimos una fusión con Cambio Radical. Lo acompañamos, lo seguimos.

Ahora se lo llevó a un cáncer. Y yo por dificultades, no viajé a Bogotá, pero estoy aquí en esta misa para recordarlo y, bueno, seguir adelante”, manifestó el dirigente.