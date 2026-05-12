Juan Gonzalo Castaño Valderrama, integrante de la Junta Directiva de Ecopetrol, presentó su renuncia al cargo.

Castaño habría estado en el radar del Gobierno Nacional luego de manifestar que consideraba conveniente que el presidente de la compañía, Ricardo Roa, fuera apartado formalmente de la presidencia.

Hay que recordar que había sido nombrado miembro de la Junta el pasado 5 de febrero de 2026, por lo que su permanencia en el cargo se extendió por poco más de tres meses.

Su designación se formalizó durante una Asamblea Extraordinaria de accionistas, en la que se aprobaron cambios en el órgano directivo, ingresando como miembro no independiente.

Con esta salida, Ecopetrol ajusta nuevamente la composición de su Junta, en un momento en el que enfrenta retos financieros y operativos, además de un entorno político marcado por las tensiones entre el Gobierno y la administración de la compañía.