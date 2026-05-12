Millones de aficionados del fútbol en el mundo ya adquirieron su álbum Panini de la Copa Mundial de la Fifa 2026 y comenzaron a llenarlo con la ilusión de conseguir todas las láminas y guardar la colección como si de un tesoro se tratara.

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Aunque no es una inversión económica menor, quienes se aventuran a coleccionar este álbum solo tienen un objetivo claro: llenar las 112 páginas con los 980 stickers.

Álbum Panini 2026.

Cabe recordar que el Mundial 2026 será la primera edición de la Copa Mundial de la Fifa con 48 selecciones participantes. En el álbum Panini, cada equipo tiene dos páginas y 20 stickers (18 retratos, 1 foto grupal y 1 escudo oficial hecho en un material especial).

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En redes sociales como TikTok, Instagram, X y Facebook, así como en plataformas de video como YouTube, usuarios de todo el mundo comparten su emoción al encontrar las láminas de sus jugadores favoritos.

Entre las figuras más apetecidas están Lionel Messi, a quien Fifa perfila rumbo a una sexta Copa del Mundo, lo que sería un récord; Cristiano Ronaldo, que podría volver a tener un lugar central en la conversación mundialista con Portugal; y Kylian Mbappé, presentado por Fifa como una de las grandes superestrellas de 2026 y con la posibilidad de seguir escalando entre los máximos goleadores históricos del torneo.

También destaca como uno de los jugadores más demandados en las estampas del álbum Panini el guajiro Luis Díaz, delantero de la selección Colombia y del club alemán Bayern de Múnich.

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Angel Colmenares/EFE AMDEP9223. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 18/11/2025.- Luis Díaz de Colombia celebra un gol este martes, en un partido amistoso entre las selecciones de Colombia y Australia en el estadio Citi Field, en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Angel Colmenares

Tanta es la fiebre por conseguir el sticker del extremo que el precio de este se ha disparado en los últimos días, tal como se evidencia en plataformas digitales de intercambio y reventa de láminas.

Por ejemplo, en Mercado Libre, el comercio electrónico más grande de Latinoamérica, está publicado un Extra Sticker de color oro con la figura de Luis Díaz por un precio de un millón de pesos.

Los Extra Stickers son bastante apetecidos porque son muy difíciles de encontrar. Según Panini, estas láminas se insertan aleatoriamente, con una media de uno por cada 100 paquetes.

En la colección del Mundial 2026, solo hay 20 stickers Extra Panini. Cada jugador está disponible en cuatro variantes de color: normal, bronce, plata y oro. Entre estas exclusivas estampas se encuentra un solo colombiano: Luis Díaz.

Sin embargo, las láminas moradas y doradas de ‘Luchito’, que se pueden encontrar con un poco de mayor facilidad en los paquetes de la colección, también son vendidos a elevados precios en redes sociales y otras plataformas digitales: entre 150.000 y 300.000 pesos.

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La alta demanda de la figura de Luis Díaz en el famoso álbum Panini responde al gran momento que vive el colombiano de 29 años en su carrera en víspera de la Copa del Mundo, en la que Colombia hace parte del Grupo K.

Díaz, que también pasó por el Oporto, es la gran estrella de la selección colombiana y es la mayor certeza del entrenador argentino Néstor Lorenzo, que tiene varios dolores de cabeza con jugadores importantes para su equipo que juegan poco en sus clubes.

La emoción de ‘Mane’ Díaz por la lámina del Mundial de Luis Díaz

La emoción invadió a Luis Manuel Díaz, al ver a su hijo, Luis Díaz, formando parte del álbum oficial del Mundial. El padre del actual jugador del FC Bayern Munich compartió unas sentidas palabras en las que recordó el camino recorrido por el atacante colombiano hasta convertirse en una de las figuras del fútbol internacional.

“No veo solo al jugador del álbum, veo al niño que nunca se rindió y hoy puso a soñar a todo el mundo”, expresó ‘el Mane’ Díaz, reflejando el orgullo y la emoción de una familia que acompañó desde el inicio el crecimiento deportivo de ‘Lucho’.

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Las palabras del padre del guajiro rápidamente generaron reacciones entre los aficionados, quienes destacaron la humildad y la perseverancia detrás de la historia del futbolista colombiano, hoy consolidado como uno de los referentes de la selección Colombia y del fútbol europeo.