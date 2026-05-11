La mejor noticia para empezar la semana. Luis Fernando Díaz dio a conocer, este lunes, por sus redes sociales, el nacimiento de su hijo Fernando.

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El crack guajiro, junto con su esposa Geraldine Ponce, mostraron su felicidad en la publicación, en la que se ve al nuevo integrante de la familia, acompañado por sus hermanas.

Este es el primer hijo varón del hombre del Bayern Munich, quien ya es padre de Roma y de Charlotte.

“Más amor. Más vida. Más de nosotros. Un sueño más de nuestro corazón hecho realidad”, manifestó la esposa del futbolista.

Apenas se conoció la noticia, de inmediato empezaron a llegar los mensajes de felicitaciones para el extremo.

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El nacimiento de Fernando llega antes de que Luis Díaz cierre su temporada con el Bayern Munich en la Bundesliga y la final de la Copa de Alemania y se prepare para lo que será el Mundial con la selección Colombia.