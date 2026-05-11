La selección argentina de fútbol presentó este lunes la prelista oficial de 55 jugadores para el Mundial 2026, que cuenta con las habituales figuras, varias caras nuevas y algunas ausencias de peso, y de la cual saldrán los 26 seleccionados para la defensa del título logrado en Catar 2022.

Leer también: James Rodríguez desmintió rumores sobre su retiro después del Mundial 2026: “Esas cosas que se dicen son falsas y le hacen mal a todo el país”

La lista de Lionel Scaloni, encabezada por Lionel Messi y que incluye a figuras como Julián Álvarez y Emiliano Martínez, tiene como principales novedades a varios jóvenes del fútbol local, como el portero de River Plate Santiago Beltrán o el volante de Boca Juniors Tomás Aranda.

Entre los ausentes destacan el delantero del West Ham inglés Valentín Castellanos y el atacante del Roma italiano Paulo Dybala, mientras que tampoco fueron incluidos Ángel Correa, del Tigres mexicano, ni Enzo Barrenechea, del Benfica portugués.

Respecto a las sorpresas, resaltan también el zaguero del Getafe Zaid Romero, los jóvenes Lautaro di Lollo y Milton Delgado -ambos del Boca Juniors-, el atacante del Girona Claudio ‘Diablito’ Echeverri y el centrodelantero del Parma Mateo Pellegrino.

Leer más: Once Caldas 0, Junior 1: ese es el camino

Otro nombre que llama la atención de la prelista de Scaloni es el de Gianluca Prestianni, aunque en este caso no por su inexperiencia en la ‘Albiceleste’, sino por la suspensión de dos partidos que deberá cumplir en la cita mundialista -en caso de ser convocado-, producto de un insulto al brasileño Vinícius Junior durante un encuentro por la Liga de Campeones entre Benfica y Real Madrid.

A la base de jugadores que disputó las eliminatorias sudamericanas -compuesta en parte por el equipo campeón en Catar-, se suman algunos jugadores que, pese a que no contaron con muchos minutos, se presume podrían pelear por un puesto en la lista definitiva, como Franco Mastantuono, del Real Madrid, y Alejandro Garnacho, del Chelsea inglés.

Los mayores interrogantes se sitúan sin embargo en la zona defensiva, donde Scaloni aún debe consolidar alternativas tanto en los laterales como en la zaga, algo que explica la abultada cantidad de jugadores en esa zona del campo incluidos en la prelista.

Leer también: “Este es un trabajo de todos”: Juan David Ríos

Argentina disputará el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el grupo J, en el que se medirá a Argelia, Austria y Jordania.

Nómina completa de 55 preseleccionados:

Porteros: Emiliano Martínez (Aston Villa-GBR), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella-FRA), Juan Musso (Atlético de Madrid-ESP), Walter Benítez (Crystal Palace-GBR), Facundo Cambeses (Racing Club) y Santiago Beltrán (River Plate).

Defensas: Agustín Giay (Palmeiras-BRA), Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atlético de Madrid-ESP), Nicolás Capaldo (Hamburgo SV-GER), Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise-BEL), Lucas Martínez Quarta (River Plate-ARG), Marcos Senesi (Bournemouth-GBR), Lisandro Martínez (Manchester United-GBR), Nicolás Otamendi (Benfica-POR), Germán Pezzella (River Plate), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella-FRA), Cristian Romero (Tottenham Hotspur-GBR), Lautaro Di Lollo (Boca Juniors), Zaid Romero (Getafe-ESP), Facundo Medina (Olympique de Marsella-FRA), Marcos Acuña (River Plate), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon-FRA) y Gabriel Rojas (Racing Club).

Mediocampistas: Máximo Perrone (Como-ITA), Leandro Paredes (Boca Juniors), Guido Rodríguez (Valencia-ESP), Aníbal Moreno (River Plate), Milton Delgado (Boca Juniors), Alan Varela (Oporto-POR), Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen-GER), Rodrigo De Paul (Inter Miami-USA), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen-GER), Enzo Fernández (Chelsea-GBR), Alexis Mac Allister (Liverpool-GBR), Giovani Lo Celso (Real Betis-ESP), Nicolás Domínguez (Nottingham Forest-GBR), Emiliano Buendía (Aston Villa-GBR), Valentín Barco (Estrasburgo-FRA), Thiago Almada (Atlético de Madrid-ESP), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid-ESP), Matías Soulé (AS Roma-ITA), Gianluca Prestianni (Benfica-POR), Tomás Aranda (Boca Juniors), Nicolás González (Atlético de Madrid-ESP), Nicolás Paz (Como-ITA) y Franco Mastantuono (Real Madrid-ESP).

Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami-USA), Claudio Echeverri (Girona-ESP), Alejandro Garnacho (Chelsea-GBR), Santiago Castro (Bologna-ITA), Lautaro Martínez (Inter de Milán-ITA), José Manuel López (Palmeiras-BRA), Julián Alvarez (Atlético de Madrid-ESP) y Mateo Pellegrino (Parma-ITA).