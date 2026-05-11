Ante el revuelo generado por el rumor del supuesto retiro de James Rodríguez después del Mundial 2026, el jugador le salió al paso a los comentarios y dejó un claro mensaje para frenar las especulaciones.

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En sus declaraciones – que se dieron luego del empate 2-2 entre Minnesota United y Austin FC en la MLS, compromiso en el que brilló con dos asistencias y fue una de las figuras – aseguró que aún le quedan “un par de años más” para continuar en las canchas y aseguró que este tipo de noticias “le hacen daño al país”.

“No sé quién dijo eso, fue en Colombia por ganar views, likes, vistas, pero se deben informar un poco más de esas cosas. El único que va a saber hasta dónde quiere jugar, soy yo, y en su día, yo lo voy a decir con mucho tiempo antes. Me quedan un par de años más”, sostuvo.

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“Esas cosas que se dicen son falsas y le hacen mal a todo el país, a la gente, porque se creen cosas que no son, yo nunca he dicho eso”, añadió.

Además, el mediocampista, de 34 años, confirmó que se unirá a la concentración de la Selección Colombia el próximo 17 de mayo para comenzar la preparación rumbo a la Copa del Mundo, esto en medio de las especulaciones que surgieron en Estados Unidos donde afirmaban que a Rodríguez le quedaban dos juegos en la MLS con el Minnesota United.

“Si, el 17, ya para la próxima semana estar con ellos (Selección Colombia). Obviamente quiero pensar en lo que viene, tengo cierta edad y tengo que pensar en lo que viene, que va a ser bueno. Como dije, día a día entreno bien, cuido el cuerpo bien, de buena manera y para eso, así me den 30-40 minutos o todo el partido, tengo que estar listo”, fueron sus palabras.

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De esta manera, el último partido del cucuteño con el Minnesota será este miércoles contra el Colorado Rapids para empezar a prepararse para el Mundial.

Vale mencionar que el volante solo ha disputado siete partidos con la camiseta del Minnesota, al que llegó este año tras cerrar su etapa en el León mexicano.

James fue titular por última vez en un partido perdido contra Los Ángeles FC el pasado 25 de abril.