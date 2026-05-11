En el barrio El Carmen, suroccidente de Barranquilla, la Policía asestó un duro golpe a la criminalidad de la ciudad logrando la captura de un hombre que llevaba consigo abundante material bélico que sería comercializado a grupos criminales. También se le encontró dinero en efectivo en pesos y dólares.

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Así, uniformados de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana de Barranquilla, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura en flagrancia del presunto delincuente apodado ‘Young’.

De acuerdo con la información recolectada durante el proceso investigativo, ‘Young’ presuntamente se dedicaba a la comercialización ilegal de armas de fuego para estructuras criminales que delinquen en Barranquilla y su área metropolitana, las cuales serían utilizadas para la comisión de diferentes hechos delictivos.

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Durante la diligencia de allanamiento y registro los investigadores incautaron nueve armas de fuego, un supresor de sonido, 16 proveedores, 155 cartuchos de diferentes calibres, tres celulares, accesorios para armas de fuego, mil dólares y 18 millones de pesos en efectivo.

Según información de la Policía, en total, fueron incautadas ocho armas de fuego tipo pistola y un arma de fuego tipo revólver, todas de fabricación industrial. Asimismo, las autoridades lograron establecer que algunas de estas armas ingresaban al país por el departamento de La Guajira, mientras que otras eran reportadas como hurtadas para posteriormente ser comercializadas de manera ilegal.

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Alias Young fue trasladado a las instalaciones de la URI, donde deberá responder por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

Para el brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Mebar, indicó que este importante resultado operacional representa un “contundente golpe contra las estructuras criminales que generan hechos de violencia en Barranquilla y su área metropolitana, reiterando el compromiso de la Policía Nacional en la lucha frontal contra el tráfico ilegal de armas y la delincuencia organizada”.

En ese sentido, la Policía invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo o actividad sospechosa a través de la línea de emergencia 123, la línea 165 del Gaula y la línea contra el crimen 317 896 5523.