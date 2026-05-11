Este lunes 11 de mayo la política y la ciudadanía en general se despedirá del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, fallecido el viernes pasado en Bogotá y cuyo cuerpo permanece en cámara ardiente en el Palacio de San Carlos, antiguo palacio presidencial y sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.

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El cajón, cubierto con la bandera de Colombia y cargado por soldados del Batallón Guardia Presidencial, entró por la puerta principal del palacio, situado frente al Teatro Colón, en el centro de la capital colombiana el sábado.

De la antigua sede del Ejecutivo colombiano hasta 1980 el féretro será trasladado hasta la Catedral Primada de Colombia donde a las 11:00 a. m. iniciará una eucaristía en su honor presidida por el cardenal emérito, Rubén Salazar, y el cardenal Luis José Rueda.

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A la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores asistieron a despedir al dirigente político y estadista de derecha su familia más cercana y otros líderes políticos y autoridades como el expresidente Ernesto Samper y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Así mismo, el domingo estuvo la candidata presidencial Paloma Valencia y su fórmula Juan Daniel Oviedo, el exministro Luis Felipe Henao y su esposa Luz Stella Murgas, el abogado penalista Jaime Lombana, el exministro Juan Fernando Cristo, el excontralor Julio César Turbay, la ex directora del ICBF, Cristina Plazas Michelsen, y el senador del Centro Democrático, Andrés Forero.

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Vargas Lleras, abogado y figura prominente de la derecha colombiana, tuvo una dilatada carrera en la que fue concejal, senador, ministro y, para finalizar, vicepresidente entre 2014 y 2017, en el segundo mandato de Juan Manuel Santos (2014-2018).

En dos ocasiones fue candidato presidencial, en 2010 y 2018, pero salió derrotado a pesar de pertenecer a una de las dinastías políticas del país.

El exvicepresidente, exministro y excongresista falleció el viernes 8 de mayo a los 64 años, luego de una prolongada crisis de salud que lo obligó a trasladarse entre Colombia y Estados Unidos por intervenciones quirúrgicas durante los últimos años.