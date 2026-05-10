La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) rechazó las afirmaciones del candidato Abelardo De la Espriella que denunció un supuesto plan criminal para atentar en su contra vinculando a funcionarios de la entidad.

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De acuerdo a lo manifestado por la campaña del líder del movimiento Defensores de la Patria, se trataría de una amenaza grave contra su vida, su familia, su equipo de campaña y el normal desarrollo del proceso democrático.

“Esto no es un rumor. Es una amenaza real que no solo va contra mí, sino contra la democracia, contra la libertad y contra todos los colombianos que se atreven a defender la Patria”, afirmó el candidato a través de un video publicado en sus redes sociales.

Ante estas declaraciones la DNI negó que alguno de sus funcionarios esté vinculado al supuesto plan de atentado: “La DNI es un organismo de inteligencia de carácter civil, cuya misión principal es producir inteligencia estratégica para la toma de decisiones del alto gobierno frente a amenazas al Estado o que pongan en riesgo a la población”.

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Precisaron que la entidad no es un organismo armado y, por lo tanto, “no posee capacidad militar ni táctica” como para ejecutar un plan como el que señala el líder del movimiento Defensores de la Patria. “En consecuencia, el personal de la entidad no recibe entrenamiento castrense alguno”.

“Esta Dirección mantiene una política de cero tolerancia frente a conductas que se aparten del deber oficial, contando para ello con protocolos de inteligencia y contrainteligencia rigurosos que garantizan que el actuar de nuestros servidores, esté alineados exclusivamente con los fines constitucionales del Estado y los Derechos Humanos”.

En ese sentido, la DNI le pidió a De la Espriella que demuestre con pruebas que justifiquen sus afirmaciones ante la Fiscalía General de la Nación pues su denuncia, dijeron, “exige un trámite judicial y de investigación”.

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“Ante estas aseveraciones, la DNI se reserva el derecho de interponer las acciones legales pertinentes para salvaguardar la integridad institucional que se produce en el cumplimiento del principio de legalidad, los Derechos Humanos y la confianza ciudadana”, finalizaron.