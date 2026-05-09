Un incendio de gran magnitud se registró hacia el mediodía de este sábado 9 de mayo en el barrio Boston, ubicado en el centro-oriente de Medellín, específicamente en una edificación situada en la carrera 38 con calle 52.

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La emergencia quedó registrada en videos grabados por habitantes y transeúntes del sector, en los que se observa la intensidad del fuego, que se propagó rápidamente por gran parte de una vivienda de estructura mixta. La situación generó una densa columna de humo negro, visible desde distintos puntos del centro de la capital antioqueña.

De acuerdo con el capitán Juan Guillermo Usma, subcomandante del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, el incendio fue reportado a las 12:50 del día a la línea de emergencias, lo que activó de inmediato el despliegue de cuatro unidades.

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La primera máquina en llegar fue la DR-17, encargada de instalar el puesto de comando y apoyar las labores de control de las llamas, que fueron atendidas con equipos de agua a presión para evitar su propagación hacia viviendas cercanas, en una zona de alta densidad habitacional.

Durante las labores de atención, los organismos de socorro lograron rescatar a dos personas con quemaduras. Una de ellas, sin embargo, decidió no ser trasladada a un centro asistencial. Asimismo, se informó que dos bomberos resultaron afectados: uno sufrió lesiones por contacto directo con las llamas y otro por inhalación de humo. Ambos fueron remitidos por la Secretaría de Salud para valoración médica.

Las pérdidas materiales serían considerables, debido a los graves daños ocasionados por el fuego en el segundo nivel de la estructura afectada.

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Habitantes del sector también colaboraron en las labores de emergencia, ayudando a despejar el paso para los vehículos de socorro y retirando pertenencias de inmuebles cercanos como medida preventiva.

Finalmente, bomberos permanecen en el lugar realizando trabajos de enfriamiento y remoción de escombros, al tiempo que avanzan las investigaciones para determinar el origen del incendio.