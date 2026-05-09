El Ministerio de Defensa, dirigido por el ministro Pedro Sánchez, presentó en las últimas horas el balance de los operativos de seguridad implementados en el departamento de Arauca.

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Señaló que el delito de homicidio en el año 2025 tuvo una reducción en este departamento de 44 % y en lo que va de 2026 se ha reducido en un 6 %.

"Este año prácticamente el confinamiento se redujo a cero, en un 100 % se redujo. El terrorismo, aunque es un delito atroz que aún nos afecta, que es un delito cobarde que muestra debilidad, se ha reducido en 63 % en el departamento de Arauca. El hurto en 40 %“, declaró.

La cartera de Seguridad también indicó que en lo que refiere al secuestro, se redujo en un 74 %.

"Pero lo mejor que pueden hacer quienes tienen secuestrados a nuestros colombianos es que si tienen algún sentido humano es que lo liberen y les permitan a las personas secuestradas que regresen al seno de sus hogares, abracen a sus hijos, abracen a sus madres, abracen a sus familias, abracen la libertad", apuntó el ministro.

También habló del accionar que ha tenido la fuerza pública en contra de los grupos armados en la región, asegurando que los operativos han permitido la reducción de delitos, pero además han muerto 41 integrantes de los grupos criminales donde el 70 % de la reducción corresponde a integrantes del cartel del ELN, que es el principal grupo armado en el departamento de Arauca.

“Desde el Sector Defensa mantenemos la ofensiva contra el crimen y las economías ilícitas para proteger a las comunidades y avanzar hacia una Arauca más segura”, se lee en una publicación el Ministerio de Defensa en redes sociales.