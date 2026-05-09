El exvicepresidente Germán Vargas Lleras falleció este viernes 9 de mayo en Bogotá a los 64 años de edad, y será velado este sábado y domingo en el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería, informó su partido, Cambio Radical.

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Además, el partido político confirmó que la misa de despedida del exfuncionario será este lunes 11 de mayo a las 11:00 de la mañana, en la Catedral Primada de Colombia.

Por el momento, el cuerpo del exvicepresidente permanece en el Palacio, situado en el centro de Bogotá y que fue sede del Ejecutivo hasta 1980, cuando el Gobierno se trasladó a la Casa de Nariño, acuda durante los dos días la clase política colombiana, que ha hecho una pausa en sus diferencias en plena campaña para las elecciones presidenciales del 31 de mayo para elogiar al fallecido político de derecha.

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Cambio Radical lo definió como un “servidor público incansable y una de las voces más firmes y determinantes de la política colombiana. Su carácter, su visión de país y su entrega absoluta al servicio de Colombia marcaron la historia de nuestra colectividad y de toda una generación de liderazgo público”.

Vargas Lleras, una figura prominente de la derecha del país, era nieto del expresidente liberal Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) y tuvo una dilatada carrera política en la que fue concejal, senador, ministro y, para finalizar, vicepresidente entre 2014 y 2017, en el segundo mandato de Juan Manuel Santos (2014-2018).

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En dos ocasiones fue candidato presidencial, en 2010 y 2018, pero salió derrotado a pesar de pertenecer a una de las dinastías políticas del país.

En el mismo Palacio de San Carlos en el que será homenajeado este fin de semana fue velado en 1994 su abuelo, quien ejerció la presidencia desde esa edificación, declarada Monumento Nacional en 1975.