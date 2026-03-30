Durante la temporada de Semana Santa muchos personas deciden tomar este tiempo para reflexionar y afianzar su fe en Cristo, mientras que otros aprovechan para compartir en familia y conocer nuevos destinos religiosos.

Vale mencionar, que la Semana Santa inició desde el pasado 29 de marzo (Domingo de Ramos) hasta el domingo 5 de abril (Día de la Resurrección). En estos días, decenas de feligreses salen de sus hogares para conocer nuevos templos, monumentos y también participar de procesiones; sin dejar de lado la oportunidad de disfrutar de la diversidad cultural.

Estos son los destinos religioso que puede visitar en Semana Santa

En Colombia existen diferentes destinos en los que se vive la pasión y resurrección de Cristo de una manera diferente.

La infraestructura cuenta con una altura máxima de 100 metros.

Santuario de Nuestra Señora de Las Lajas en Ipiales

Conocida como “el milagro de Dios en el abismo”, este santuario se ha convertido en uno de los lugares preferidos por los feligreses para vivir la Semana Mayor. Esta iglesia resalta por su arquitectura de estilo neogótico que se fusiona con la naturaleza.

La infraestructura cuenta con una altura máxima de 100 metros y está construida sobre el cañón del río Guáitara.

Cortesía Alcaldía de Cartagena

Cartagena

La capital de Bolívar es uno de los destinos predilectos por los turistas para visitar en Colombia. Sus playas e historia la convierten en uno de los destinos más apetecidos durante la Semana Santa.

Sus lugares icónicos como el Castillo de San Felipe, el Centro Histórico, sus murallas declaradas patrimonio de la humanidad y el Convento de la Popa de la Galera, son algunos de los lugares más visitados.

Además, los feligreses pueden recorrer algunas iglesias como la Iglesia San Pedro Claver, la Catedral Santa Catalina de Alejandría, la Iglesia Santo Toribio o la Iglesia de la Trinidad en Getsemaní.

Gustavo Madrid

Mompox en Bolívar

Esta encantadora ciudad colonial, ubicada a orillas del río Magdalena, es conocida por sus procesiones religiosas y su atmósfera tranquila y nostálgica. Durante Semana Santa, Mompox – Patrimonio de la Humanidad por la Unesco – se llena de fervor religioso y celebraciones tradicionales.

Sus procesiones se celebran desde 1564, hasta la fecha se mantienen muchas de las costumbres de la época. Desde el jueves santo comienzan los actos conmemorativos, por ello es uno de los destinos del turismo religioso más importantes del país.

Andres Sandoval/Alcaldía de Bogotá En la Catedral Primada de Colombia es donde se oficiará la eucaristía para darle el último adiós al senador.

Catedral Primada en Bogotá

Bogotá ofrece una variedad de eventos y actividades durante Semana Santa. Puede presenciar procesiones religiosas en el centro histórico y visitar la Catedral Primada que está ubicada en medio de la Plaza de Bolívar.

Este templo fue diseñado por Domingo de Petrés y construida entre 1807 y 1823 y se destaca por su estilo neoclásico. En el lugar reposan los restos de destacados personajes de la historia colombiana como el fundador de Bogotá Gonzalo Jiménez de Quesada, el precursor de la independencia Antonio Nariño o el pintor Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos.

Además, puede recorrer lugares aledaños como la carrera séptima, el Chorro de Quevedo, el Palacio de Nariño, el Museo del Banco de la República

Popayán

Conocida como la ‘Ciudad Blanca’, Popayán es famosa por sus celebraciones de Semana Santa, que son algunas de las más importantes y tradicionales de América Latina. Durante esta época, la ciudad se llena de procesiones religiosas, alfombras de flores y eventos culturales.

En la ciudad se realizan cinco procesiones – de martes a sábado – que tienen un recorrido aproximado de dos kilómetros.

Gracias a su tradición religiosa, la Unesco incluyó las procesiones de Semana Santa en Popayán en su lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2009.

Eco parque Cerro del Santísimo en Floridablanca

En Floridablanca, Santander, se encuentra el Eco Parque Cerro del Santísimo, un espacio que ha llamado la atención de miles de turistas y feligreses.

En este lugar se encuentra El Santísimo, una escultura de casi 40 metros de altura, la cual se ha convertido en un icono religioso para los devotos. Además, podrán disfrutar de la comida típica santandereana, hacer un recorrido en teleférico y disfrutar de la naturaleza.

Instagram: @catedraldesal Catedral de Sal de Zipaquirá.

Catedral de sal de Zipaquirá

Catedral de sal de Zipaquirá es conocida como la Primera Maravilla Colombiana, pues en 2017 obtuvo dos importantes reconocimientos internacionales como “Único Templo Subterraneo del Mundo” y “Segundo Lugar de Culto Más Impresionante del Planeta”.

Este lugar alberga un templo tallado completamente en sal, que está a 180 metros bajo tierra, y atrae a más de 600.000 visitantes al año.

Durante la Semana Santa realizan un Viacrucis de 386 metros en donde están ubicadas las 14 estaciones que representan el camino de Jesucristo hacia la crucifixión y sepultura.