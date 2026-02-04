En un contexto en el que los viajeros buscan destinos cercanos, auténticos y con propuestas más completas, Curaçao se ha convertido en una de las opciones internacionales más atractivas para los colombianos. El crecimiento del turismo hacia la isla en 2025 responde a una preferencia por un lugar que combina cercanía e identidad.

Durante 2025, 55.691 colombianos viajaron a Curaçao, lo que representó un crecimiento del 19 % frente a 2024. Con este resultado, Colombia se posicionó como el tercer mercado emisor de turistas hacia la isla a nivel global y el principal mercado de Suramérica, solo por detrás de Países Bajos y Estados Unidos.

Pequeña en tamaño, pero amplia en alternativas, esta isla del sur del Caribe se distingue por su diversidad cultural. En su territorio conviven 55 nacionalidades y se hablan cuatro idiomas —papiamento, neerlandés, inglés y español—, resultado de siglos de intercambio entre Europa, el Caribe y América Latina.

Cuenta con más de 35 playas caracterizadas por aguas claras y diversidad de paisajes; a esto se suma una oferta que incluye gastronomía, arte, aventura, vida nocturna y una sólida agenda cultural. En ese recorrido, Willemstad —capital y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO— gana relevancia como uno de los principales puntos de conexión para los visitantes, gracias a su arquitectura colorida y escena urbana. Además, su ubicación fuera del cinturón de huracanes le permite ofrecer condiciones climáticas estables durante todo el año, un factor clave para la planificación de viajes internacionales.

Dentro de la agenda cultural de inicio de año, el Carnaval se proyecta como uno de los grandes hitos del primer trimestre. Las calles se llenan de desfiles, música, trajes y expresiones culturales que reflejan su identidad local.

A nivel regional y global, el desempeño turístico durante 2025 registró una tendencia favorable. “Durante el último año, Suramérica registró 178.408 turistas stayover, con un crecimiento del 26 % frente a 2024. En este escenario, Curaçao registró 788.427 turistas stayover en total y Colombia se consolidó como el tercer mercado emisor de turistas con 55.691 visitantes, un resultado que refuerza nuestras expectativas de crecimiento hacia 2026”, señaló Muryad de Bruin, Director de la Oficina de Turismo de Curaçao.

El enfoque del destino también ha sido reconocido a nivel internacional. En 2025, Curaçao fue galardonado en los Best Travel Awards 2025, un reconocimiento por su visión a largo plazo, su enfoque estratégico y su capacidad de acompañar al viajero. El premio resalta el trabajo de ir más allá del turismo tradicional, priorizando propuestas que conectan con las motivaciones reales de quienes la visitan.

La conectividad aérea ha sido un factor habilitador de esta relación. Durante 2025, Avianca, Copa, Wingo y Z Air mantuvieron vuelos regulares desde Colombia, y desde diciembre LATAM Airlines inició vuelos directos desde Bogotá con operación durante todo el año, ampliando las opciones para los viajeros colombianos.

De cara al 2026, la isla se proyecta ampliando su vínculo con Colombia, no solo en número de visitantes, sino en diversidad de orígenes y experiencias. Cada vez más viajeros provenientes de distintas regiones del país están descubriendo la isla y viviéndola desde lugares distintos: sus playas, su ciudad, su cultura y su ritmo. En ese contexto, Curaçao se reafirma como un lugar que no se visita una sola vez, sino que se recuerda y se recomienda, construyendo una relación más profunda y duradera con el viajero colombiano.