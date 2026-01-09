Este lunes 12 de enero será el primer festivo del año y es muy importante porque es una fecha que viene de las fiestas decembrina pero también antes del comienzo a clases, lo que lo convierte en el momento ideal para realizar esa última escapadita para pasear.

De acuerdo con cifras oficiales y proyecciones del sector, el puente de Reyes volvió a convertirse en una de las principales temporadas de escapadas rápidas para las familias colombianas.

Las familias prefieren en este puente ir a destinos cercanos, accesibles y con ofertas enfocadas en descanso, naturaleza y recreación.

Turismo ecológico, parques recreativos y actividades precarnaval es lo que puede disfrutar este fin de semana largo.

Barranquilla y su área metropolitana ofrecen una variada ruta turística ideal para quienes buscan descanso, naturaleza, gastronomía y planes familiares sin salir de la ciudad. Lugares como Ciénaga de Mallorquín, el Gran Malecón, Puerto Mocho, la Luna de Barranquilla y otros destinos cercanos se han convertido en paradas obligadas para propios y visitantes.

Jesús Rueda La Luna del Río es uno de los principales atractivos del Gran Malecón.

La Ciénaga de Mallorquín para visitar en Barranquilla

La Ciénaga de Mallorquín es uno de los principales atractivos ecoturísticos del Caribe colombiano. Allí se puede disfrutar de caminatas por senderos elevados, avistamiento de aves, paseos en bicicleta y una conexión directa con los manglares y el ecosistema costero. Es un plan ideal para amantes de la naturaleza y la fotografía.

JOSEFINA VILLARREALHERRERA/Josefina Villarreal Recorrido por la segunda fase de lña Ciénaga Mallorquín.

El Gran Malecón del Río para visitar en Barranquilla

El Gran Malecón del Río se consolida como el corazón turístico de la ciudad. Restaurantes, zonas verdes, parques infantiles, ciclovías y espectáculos culturales convierten este espacio en un punto perfecto para compartir en familia, practicar deporte o ver el atardecer a orillas del Magdalena.

Puerto Mocho para visitar en Barranquilla

La playa Puerto Mocho ofrece una alternativa para disfrutar del mar sin salir de Barranquilla. Allí se puede descansar y probar comida típica.

JHONY OLIVARES Algunos de los nuevos atractivos náuticos en la playa de Puerto Mocho.

La Ventana al Mundo para disfrutar en Barranquilla

Es uno de los nuevos íconos de la ciudad, se ha convertido en parada obligatoria para fotos y recorridos nocturnos gracias a su espectáculo de luces y su mensaje de integración cultural.

JEISS0N GUTIERREZ EL HERALDO Es uno de los nuevos íconos de la ciudad, se ha convertido en parada obligatoria para fotos.

El Museo del Carnaval para disfrutar en Barranquilla

El Museo del Carnaval permite conocer la historia, los personajes y las tradiciones de una de las fiestas más importante de Colombia, mientras que Barrio Abajo, cuna del Carnaval, invita a recorrer sus coloridas calles, casas patrimoniales, murales y restaurantes tradicionales.

Otros destinos cercanos como Puerto Colombia, Salgar y Tubará complementan la oferta con playas, miradores, restaurantes de comida típica y experiencias de turismo rural, ideales para una escapada de fin de semana.