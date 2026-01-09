El regreso de Radamel Falcao García a Millonarios no solo ha revolucionado al fútbol colombiano, sino también a su familia.

Mientras el delantero ya trabaja con el equipo en la pretemporada en Buenos Aires, Argentina, su familia se prepara para volver a instalarse en Bogotá y acompañarlo en esta nueva etapa de su carrera.

Y es que Lorelei Tarón, esposa del atacante, compartió en redes sociales un video que rápidamente se volvió viral. En este, su hijo Jedidiah despeja cualquier duda sobre su equipo favorito y se declara seguidor del conjunto azul.

Instagram loreleitaron Hijo de Falcao se declara hincha de Millos

“Les voy a contar una cosa muy seria, porque no soy de Santa Fe, soy de Millos”, dice el pequeño, vestido con la camiseta oficial del club embajador.

Lorelei, esposa de Falcao, acaba de subir este video de su hijo:



"No soy de Santa Fe, soy de Millonarios" 😅🥰 pic.twitter.com/sGq3u66EOl — Maria Paula Rodríguez (@mariap8910) January 8, 2026

La grabación llamó la atención porque meses atrás Jedidiah había protagonizado otro video en el que aseguraba ser hincha de Independiente Santa Fe, lo que generó todo tipo de reacciones entre los fanáticos.

Asimismo, Tarón también dejó saber su emoción al regresar a Bogotá. “Estoy pensando seriamente en abrirme una empresa de mudanzas. Vamos allá Bogotá, vamos allá MILLOS !!! te súper hemos extrañadooo”, escribió en sus redes sociales junto a varias fotografías.

Además, el equipo publicó un video en el que mostró la llegada de Falcao a la concentración en Argentina. El delantero apareció uniformado con la camiseta blanca del club y fue recibido con entusiasmo por sus compañeros.