Un encuentro inesperado en una calle de Manizales se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la Feria. El cantante Yeison Jiménez se unió al creador de contenido Camilo Cifuentes para sorprender a una joven artista que se ganaba la vida cantando en el espacio público, sin imaginar que terminaría compartiendo escenario con su ídolo.

El gesto conmovió a miles de seguidores en redes sociales e hicieron viral el video. Yeison Jiménez llegó a la ciudad como parte de la programación musical de la tradicional Feria de Manizales. Allí se reunió con Camilo Cifuentes, un influencer reconocido por su labor social y por realizar obras solidarias sin mostrar su rostro.

Instagram camilocifuentes962 Yeison Jiménez y Camilo Sifuentes les dieron una sorpresa a una joven artista

El creador de contenido le propuso al cantante acompañarlo a entregar una sorpresa especial a una joven artista urbana que interpretaba canciones en la calle.

Ambos llegaron al lugar donde la joven Nikol Herrera cantaba el tema ‘Maldita traga’, uno de los éxitos de Yeison Jiménez. El artista se acercó usando gorra y tapabocas para no ser reconocido.

Después de escucharla y dejarle una contribución, Yeison regresó y le pidió el micrófono para acompañarla. En cuestión de segundos, comenzó a cantar y la joven comprendió que estaba frente al propio autor de la canción.

Ella de una vez empezó a llorar y lo abrazó de una vez. La sorpresa fue aún mayor cuando Nikol contó que ese mismo día estaba cumpliendo años. Para ella, el encuentro se convirtió en un regalo inesperado.

Asimismo, Jiménez decidió invitarla a subir al escenario en su concierto de esa noche. Frente a miles de personas, la joven artista cantó junto al intérprete caldense en una experiencia que nunca imaginó vivir. “Esta niña se la rebusca durísimo”, dijo el cantante ante el público.