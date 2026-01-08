A pocos días del estreno de la tercera temporada de La casa de los famosos, el reality más comentado de la televisión colombiana, dos de sus participantes ya comenzaron a dar de qué hablar.

Sara Uribe y Manuela Gómez, antiguas integrantes de ‘Protagonistas de nuestra tele’, se reencontraron en un programa en vivo y dejaron ver que la convivencia dentro de la casa no será nada tranquila y darán mucho material.

Las dos antioqueñas fueron invitadas al programa Buen día, Colombia, el pasado miércoles, donde sostuvieron una conversación cargada de indirectas y comentarios incómodos frente a los presentadores.

Durante la entrevista, Sara Uribe lanzó una frase que rápidamente se volvió viral: “Haga su contenido, no se enfoque en lo mío. Ya está hablando de mí, aproveche esos tres minutos de fama”.

Por su parte, Manuela Gómez respondió que no tenía intención de interferir en la vida personal de su futura compañera de reality y aseguró que mantiene límites claros.

Uribe también fue enfática al decir que su vida privada no está abierta a intromisiones, dejando claro que no permitirá situaciones incómodas durante el programa.

Asimismo, Manuela Gómez aseguró que este cruce de palabras es apenas un adelanto de lo que los televidentes podrán ver dentro de la casa estudio. Ambas coincidieron en invitar al público a seguir el reality y apoyarlas durante su participación.

La tercera temporada de La casa de los famosos se estrenará el próximo lunes 12 de enero a las 8:00 p. m. a través de la aplicación oficial del canal RCN.