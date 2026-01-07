‘La Casa de los Famosos’ sigue siendo uno de los realities más queridos por los colombianos, y esta tercera temporada promete ser de las más comentadas y polémicas de la tv nacional.

El canal Rcn confirmó que una de las famosas que estará en la casa estudio es la modelo Sofía Jaramillo. La nueva participante fue anunciada por El Jefe.

La empresaria colombiana se une al selecto grupo de celebridades elegidos por el máximo líder de la casa estudio, con el objetivo de ponerle picante a la competencia.