No canten victoria antes de tiempo. No se ha cerrado el negocio. Sí es cierto y real que Junior se encuentra haciendo gestiones para contratar a Luis Fernando Muriel y ya casi todo está bastante adelantado en ese sentido, pero todavía falta la última palabra del Orlando City, equipo con el cual el atacante atlanticense aún tiene contrato hasta diciembre de este año.

Leer también: Jean Pestaña llega a Barranquilla para unirse a Junior: “Como da vueltas la vida…”

Fuad Char Abdala, accionista del club rojiblanco habló con EL HERALDO, este miércoles en la tarde, y confirmó que ya se logró un acuerdo con el jugador con respecto a su salario, pero aclaró que todavía hace falta la respuesta del equipo de la MLS a la propuesta enviada por los ‘Tiburones’.

“Con el jugador ya estamos de acuerdo. Esperamos que el equipo (Orlando City) apruebe nuestra propuesta”, expresó Char Abdala en diálogo con EL HERALDO.

La llegada o no de Muriel a Junior se estaría resolviendo en las próximas horas o durante la mañana del jueves. El ariete tomasino se encuentra a la expectativa y muy emocionado con la posibilidad de vestir la camiseta que ama desde la cuna.

Leer también: Luis Fernando Muriel, la mejor opción que le muestra el mercado a Junior

Muriel había estado en las divisiones menores de Junior durante su niñez, pero después se marchó al Deportivo Cali de la mano del cazatalentos Agustín Garizábalo.

En el cuadro verdiblanco comenzó a mostrar su calidad y poder goleador, con un estilo muy similar al de Iván René Valenciano en sus primeros años de profesionalismo.

Rápidamente se fue al fútbol europeo, donde permaneció durante gran parte de su carrera. En los dos últimos años jugó en el Orlando City.

Leer también: Radamel Falcao regresa a Millonarios y revive la ilusión azul con “Un último baile”