Y después de casi un año volvió a marcar. En su primera titularidad luego de su lesión, anotó. Y esto es premio a su trabajo, a sus ganas y al aprovechar al máximo la oportunidad que le dieron.

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Carlos Bacca se sacudió (no marcaba desde el 17 de mayo de 2025) y aportó un tanto en la goleada 3-0 de Junior ante Águilas Doradas. Luego del encuentro, se mostró feliz y dijo que respondieron luego de la confianza que les dio el entrenador Alfredo Arias.

“Gracias a Dios que hacemos un gran partido, a la confianza que nos brinda el profe después del partido ante Palmeiras. Ya nos había dicho que a muchos nos iba a tocar, y no solo ese día, sino que ya nos venía diciendo que había compañeros que no les iba a dar para jugar Copa y Liga tan seguido. Varios querían jugar, pero fueron sinceros y el profe tomó la decisión de que este grupo que venía trabajando en silencio para ayudar a estos compañeros que vienen teniendo la continuidad en Liga y Copa pudiera ayudar”, señaló en rueda de prensa.

El porteño, de 39 años, dijo que está listo para aportar desde donde le toque.

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“Y aquí estamos para aportar, para ayudar y gracias a Dios hubo muchos puntos altos. Es mérito de todo el equipo, de jugadores como Navia, como Ángel, no es fácil entrar a un partido ante un equipo que venía bien. Ayudar al equipo que venía bien me llena de satisfacción. En mi primera titularidad después de 10 meses vuelvo y marco y me deja la alegría de saber que vengo trabajando bien y que todo es en el tiempo de Dios”, manifestó.

“Me encuentro bien. Vengo haciendo un buen trabajo, no solo de ahora, sino de hace tiempo con el profe y su cuerpo técnico, mucho trabajo invisible. Ya había estado en convocatorias, algunos minutos, pero a medida que voy tomando entrenamientos me voy poniendo mejor. No es solo que él (Alfredo Arias) nos brinde la confianza, sino que dentro del campo uno debe rendir, porque en Junior uno debe rendir. Nos ha tocado la responsabilidad, la hemos asumido con creces, viene lo más bonito y toca estar preparados”, complementó.

Por último, Carlos Bacca aseguró que unidos será más fácil afrontar todos los objetivos que se le vengan en el semestre.

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“Estamos en un club grande y esto es de rendimiento. La hinchada nuestra, que siempre nos apoya y es exigente, sabemos que tenemos que rendir. Por eso cada día soy más profesional, porque cuando uno crece debe ser más cuidadoso con los detalles. Eso es lo que veníamos haciendo. Desde donde nos toque. Estamos para sumar, apoyando cuando el profe nos dé los minutos, cuando estemos de titular, ahí estamos. Hay compañeros que vienen rindiendo. Vamos con confianza, con el sueño de la Libertadores y qué bonito que vayamos con el partido ante Palmeiras, con esta victoria. Unidos es que podemos sacar esto adelante. Ahora se nos viene un viaje de muchas horas y estamos todos a disposición del cuerpo técnico”, concluyó.