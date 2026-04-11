Junior ya tiene todo listo para visitar a Águilas Doradas, este sábado, en el estadio Cincuentenario, por la jornada 16 de la Liga-I.

El equipo rojiblanco, que viene de igualar ante Palmeiras en la Copa Libertadores, afrontará este juego con una nómina muy alterna.

Esto debido a que el martes jugarán ante Cerro Porteño por el torneo internacional y que viajarán este mismo domingo a Asunción, en Paraguay.

Junior forma así: Jefferson Martínez; Edwin Herrera, Daniel Rivera, Jean Pestaña, Jhon Navia; Guillermo Celis, Fabián Ángel; Joel Canchimbo, Jannenson Sarmiento, Bryan Castrillón; Carlos Bacca.