Sacó pecho por su equipo. Y no es para menos. Porque hizo 10 cambios con relación al partido ante Palmeiras y todos cumplieron una buena actuación.

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El entrenador Alfredo Arias se mostró complacido por el despliegue y la forma en la que los jugadores que utilizó afrontaron el juego que terminó ganando Junior 3-0 ante Águilas Doradas, este sábado, en el estadio Cincuentenario, de Medellín, por la jornada 16 de la Liga-I.

“Nosotros teníamos una sorpresiva guardada. Es verdad que este equipo no había jugado junto, pero sí entrena todos los días y estos han entrenado muchas veces juntos. Dieron un ejemplo estos jugadores que les tocó hoy, que no venían jugando, de cómo se tiene que tomar esto y de hacerme sentir mal a mí cuando no los pongo. Esto es lo que yo rescato de mi equipo, de mis jugadores, de venir y plantear un partido de igual a igual, porque este equipo estaba muy fuerte de local. Si nos ganaba nos pasaba, nos dejaba atrás. Todo el mérito es para los jugadores”, manifestó en rueda de prensa.

El DT afirmó que sorprendieron al rival utilizando a Fabián Ángel como un tercer defensor central.

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“El punto de quiebre fue cuando sorprendimos un poquito al rival cuando planteamos la línea de los tres centrales. Desde la primera pelota que fuimos a presionar arriba se sintieron incomodos. Ellos buscaron corregir con sus cambios, pero ya era un poco tarde. En el primer tiempo fuimos arriba de ellos, no esperamos que nos atacaran”, señaló.

Por último, Alfredo Arias dijo que esta victoria los fortalece para “todo lo que viene”.

“No se puede destacar ni jugador ni una zona u otra. Lo hicieron bien todos. Partió de la actitud que tuvieron estos días. Apenas terminó el partido ante Palmeiras les dije que les iba a tocar jugar. Las cosas nos salieron. El rival enaltece nuestro partido, porque acá ha puesto a muchos contra el piso. Esto nos fortalece para lo que viene. Estamos a un paso del primer objetivo y ahora estamos a un viaje del sueño, que es poder hacer una buena Copa Libertadores”, concluyó.