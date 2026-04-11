A tres días de jugarse el pase a las semifinales de la Liga de Campeones en el Metropolitano, el Barcelona prácticamente sentenció LaLiga con una victoria en el derbi ante el Espanyol (4-1) que deja al Real Madrid a nueve puntos del líder a falta de siete jornadas.

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Para dejar casi amarrado el título, Hansi Flick no escatimó en efectivos y decidió alinear a muchos jugadores que serán titulares contra el Atlético de Madrid el próximo martes, como Lamine Yamal, Pedri, Eric García, que jugaron lo noventa minutos, o Fermín.

Una apuesta que le dio resultado para finiquitar el derbi y casi LaLiga, aunque habrá que esperar para saber si le penaliza a la hora de intentar remontar en Madrid el 0-2 de la ida en la Champions.

Así, a los diez minutos, Ferran Torres cabeceaba en el segundo palo un córner botado por Lamine Yamal para hacer el 1-0 y, un cuarto de hora después, los mismos protagonistas fabricaban el segundo.

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Esta vez, Lamine habilitaba con el exterior al delantero azulgrana que, sobre la salida de Dmitrovic, cruzaba de primeras con un toque sutil el balón al fondo de la red. Un doblete que servía al punta valenciano para alcanzar las 18 dianas esta temporada y poner fin una racha de catorce partidos sin ver puerta.

Claramente dominado y falto de agresividad, el Espanyol, por su parte, ofrecía una versión irreconocible comparada con la que exhibió en su brillante primera vuelta.

Aun así, y casi sin quererlo, dispuso de dos ocasiones para marcar en la primera mitad. La primera, un mano a mano de Kike García con Joan García, que el ‘9’ blanquiazul desperdiciaba con un tiro forzado tras ganarle la espalda a los centrales en una contra lanzada por Calero. Y la segunda, en un centro-chut de Dolan que rozaba el palo de la portería azulgrana.

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Pese a ello, fue un primer acto plácido para el Barça, solo alterado por el susto que dio Gerard Martín al tirarse al césped mientras, visiblemente dolorido, se echaba mano al tobillo derecho, y que acabó con su sustitución al descanso.

Y donde los locales incluso pudieron haber ampliado la renta en un falta de Lamine Yamal que se marchó ligeramente por encima de la porteria de Dmitrovic y, la más clara, en un doble disparo de Eric García y Fermín que encontró la doble respuesta del meta visitante.

Manolo González movía ficha en el entreacto sentando a un hombre de banda como Dolan y apostando por otro más rematador como Roberto Fernández en busca de un juego más directo.

Pero era Pol Lozano quien hacía el 1-2 al rematar con un derechazo ajustado al palo un centro de Edu Exposito mal rechazado por la defensa azulgrana en el minuto 56.

El tanto visitante llegaba además justo después de que el árbitro Alejandro José Hernández anulara el triplete de Ferran por un fuera de juego milimétrico de Eric García, en un giro de guion inesperado que ponía emoción al derbi.

Reaccionaba el Barça con sus hombres de refresco. Primero en un mano a mano de Rashford con Dmitrovic, pero el británico dudaba en la definición y acababa rematando a las manos del portero, que en la jugada siguiente blocaba el disparo con el que Cancelo culminaba una gran jugada personal.

Pero a estas alturas del choque, el Espanyol ya creía en el empate y empezaba a presionar más arriba y a jugar cada vez más en el campo rival.

Así Pol Lozano recuperaba un balón tras un error de Cancelo y centraba desde la derecha para que Roberto rematara desviado en el área pequeña frente a Joan García a falta de diez minutos para el final del tiempo reglamentario.

Sin embargo, cuando parecía que el Barça sufriría hasta el final, llegaron los dos últimos tantos locales. El primero, de Lamine Yamal, que recibía un pase filtrado al espacio de Casadó y le ganaba la partida -con rebote incluido- a Dmitrovic en su salida. Y el segundo, en el jugada siguiente, de Rashford, quien remataba de forma acrobática una asistencia del recién ingresado De Jong, que hoy reaparecía después de seis semanas de baja.