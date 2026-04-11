La pregunta le ha resultado inevitable un montón de veces: “¿Qué diría mi papá de esto?”. Édgar Perea Agudelo nunca ha dejado de imaginarse e interrogarse sobre las reacciones que tendría su padre, Édgar Perea Arias, ‘el Campeón’, si su voz permaneciera encendida y retumbando todavía.

“Hay momentos en los que uno necesita una guía, un consejo sabio que te diga: ‘eso está mal, ¿qué estás haciendo? Él era así, directo, claro. Y esa falta se siente bastante”, dice conmovido Perea Agudelo en diálogo con EL HERALDO.

El más grande narrador de Colombia, ¡caballerooo! El que decía “al pan, pan, y al vino, vino”, el que se inventó el ‘corito celestial’ y bautizó a Junior como “Tu Papá”, falleció a los 81 años de edad, víctima de una penosa enfermedad, el 11 de abril de 2016 en una clínica de Bogotá.

Ya se cumplen diez años sin el vibrante, claro, alegre, emotivo e inigualable relato de los goles de Colombia (“¡mi paaatria queridaaa!”, decía), y “de tu Junior Barranquilla” (…“¡Quéeee maravillaaa!”).

“Han sido años de mucho recuerdo. Todos los días uno lo tiene presente: su legado, sus frases, su carácter. Pero, sobre todo, la disciplina que me inculcó. Él siempre decía que al oyente hay que respetarlo, que no se puede narrar sin preparación ni en malas condiciones. Esa seriedad con la que asumía su trabajo es de las cosas que más le agradezco”, expresó su hijo, quien heredó su voz y pasión por la narración deportiva, algo que sigue exhibiendo en la emisora virtual La Campeona Internacional y sus diferentes redes sociales.

“Tú a mí no me imitas, tú me heredas, me solía decir. En lo personal, como padre, claro que se siente su ausencia. Uno recuerda mucho esos consejos, incluso aquellos que en su momento uno no entendía. Con el tiempo comprendí que todo lo que hacía era para formarnos mejor”, agregó Édgar Junior, uno de los 12 retoños del ‘Campeón’.

“Somos 12, aunque él siempre decía que faltaban datos y registros de otros municipios”, apunta jocosamente y riéndose. “Siempre hablamos de él. Cada vez que nos reunimos, es inevitable recordarlo. Entre hermanos, tíos y sobrinos, su nombre siempre está presente. Es un tema recurrente, pero bonito, porque nos une. Somos doce hermanos en total, y cada uno tiene su historia con él. Eso también hace que el recuerdo sea más amplio, más vivo”.

Perea Arias, chocoano de nacimiento y barranquillero por adopción, fue el relator de muchos de los momentos deportivos más gloriosos de Colombia desde distintas partes del mundo. Con un estilo inigualable, sonido firme y descripción emocionante, conquistó a la audiencia nacional a través de sus transmisiones radiales.

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El título mundial de Antonio Cervantes ‘Kid Pambelé’ y sus distintas defensas, la medalla de plata de Helmut Bellingrodt en los Juegos Olímpicos de Múnich-1972, el gol de Freddy Rincón a Alemania en el Mundial de Italia-1990 y el hit de oro de Édgar Rentería en la Serie Mundial de Grandes Ligas en 1997, son algunas de las pinturas de la galería del deporte colombiano que Perea dibujó con su garganta.

“Te lo digo con sinceridad: no hay uno igual. Él mismo decía: si nace, no se cría. Hay buenos narradores, claro que sí, pero con ese carácter, esa personalidad, ese carisma y ese amor por el Junior… no lo he visto. Dejó la vara muy alta. Nosotros tratamos de aplicar lo que nos enseñó, pero lo de él fue único”.

MISA EN SU MEMORIA

Este sábado, a partir de las 5 p. m., en la parroquia Inmaculada Concepción, se oficiará una misa para conmemorar el fallecimiento del ‘Campeón’.