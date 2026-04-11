A pocos días para que empiece el Mundial 2026, que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México, la selección de Japón sorprendió a todos con su nueva camiseta, no solo por su diseño, sino por el video de la presentación.

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El combinado nacional japonés hizo el lanzamiento con un video que rápidamente se hizo viral en redes sociales. Se trata de una pieza audiovisual en colaboración con Adidas, marca que viste al equipo, apostando por una mezcla de la cultura japonesa, en referencia al anime.

En las imágenes se observan a varios jugadores de la selección de Japón representados como caricaturas, similares a los grandes anime exitosos. En el clic los futbolistas se enfrentan a diferentes desafíos, como en una especie de batalla, contra figuras que van saliendo.

Entre las figuras se pueden distinguir a un león y un águila. La narrativa refuerza que el seleccionado japonés enfrentará esos duros desafíos en la Copa del Mundo.

El video, que cuenta con un estilo cinematográfico, además de una creatividad digna de los japoneses, se ha hecho viral en redes sociales. En la cuenta de Adidas Japón ya tiene más de 830 mil reproducciones.

Hay que recordar que Japón forma parte del grupo F en el Mundial 2026, y enfrentará a Países Bajos, Túnez y Suecia.