La relación entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, parece mantenerse en muy buenos términos. Según la agencia noticias estadounidense 'Associated Press’ (AP), el republicano pidió a los fiscales federales en Miami que no continúen las investigaciones penales contra la líder chavista.

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De acuerdo con la versión publicada por AP, que cita a funcionarios y exfuncionarios de la Policía de EE. UU., el gobierno de Donald Trump les indicó a los fiscales que “se mantengan al margen” para que pueda avanzar el proceso de estabilización de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Sin embargo, no se conocen detalles de las supuestas investigaciones que adelantaban los fiscales contra Delcy Rodríguez, la vicepresidenta que quedó al frente de Venezuela tras la caída de Maduro.

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En marzo de este año la agencia ‘Reuters’ aseguró que el Departamento de Justicia de Estados Unidos estaba ultimando detalles para presentar una acusación penal en contra de Delcy Rodríguez por supuestos delitos de corrupción y lavado de dinero.

Según lo reportado, el gobierno Trump quería abanderar los cargos para advertir a Rodríguez de que podría acabar procesada si no cumple las exigencias del Ejecutivo del republicano, que ha optado por ella para pilotar la primera fase de transición en Venezuela.

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No obstante, el fiscal general adjunto de EE. UU., Todd Blanche, se pronunció casi de inmediato para aclarar que dicha información era “falsa”.

Esa misma semana Donald Trump insistió en que la presidenta encargada venezolana “está haciendo un excelente trabajo” y colaborando “muy bien” con su país.

“Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela, está haciendo un excelente trabajo y colaborando muy bien con los representantes estadounidenses. El petróleo está empezando a fluir, y el profesionalismo y la dedicación entre ambos países es algo muy grato de ver”, escribió Trump en un mensaje en su red Truth Social, el 4 de marzo.