Comprender las problemáticas actuales requiere cada vez más una mirada que integre lo social, lo cultural y lo ambiental. Bajo esa visión, la Pontificia Universidad Javeriana ha consolidado una apuesta académica interdisciplinaria desde las facultades de Ciencias Sociales y de Estudios Ambientales y Rurales, enfocada en formar profesionales capaces de transformar realidades desde el conocimiento y el compromiso con el territorio.

Desde la Facultad de Ciencias Sociales,el análisis de fenómenos como la desigualdad, la memoria, los conflictos y las dinámicas culturales se desarrolla a través de enfoques interdisciplinarios que integran áreas como la sociología, la antropología y la historia.

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Por su parte, la Facultad de Estudios Ambientales y Ruralestrabaja en la relación entre comunidades, ecosistemas y desarrollo sostenible, promoviendo una mirada crítica sobre los desafíos ambientales y territoriales que enfrenta el país y el mundo.

El punto de encuentro entre ambas facultades está en entender que problemáticas como el cambio climático, la gestión de recursos naturales o los conflictos territoriales no pueden abordarse separando lo social de lo ambiental.

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Esa convergencia se refleja en procesos de investigación aplicada, incidencia en políticas públicas y trabajo directo con comunidades, buscando generar soluciones sostenibles, justas y contextualizadas.

Además de fortalecer el análisis académico, este enfoque impulsa la formación de profesionales con capacidad para interpretar la complejidad del mundo contemporáneo, integrando conocimiento científico, sensibilidad social y compromiso con los territorios.

Con esta apuesta, la Pontificia Universidad Javeriana continúa consolidando espacios de formación e investigación que responden a los grandes retos sociales y ambientales del presente y el futuro.