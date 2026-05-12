En menos de cuatro años, el Gobierno del presidente Gustavo Petro multiplicó el acceso digital a la educación, impulsado una transformación sin precedentes, para que las personas tengan a su alcance conocimientos y herramientas para cambiar su vida gracias a la tecnología. Entrega de equipos, programas de formación gratuita en habilidades digitales y conectividad para el sector educativo en zonas donde este recurso históricamente era limitado o inexistente, fueron parte del cambio.

A comienzo de este cuatrienio, el Ministerio TIC se planteó una ambiciosa meta: formar en habilidades digitales a un millón de personas. Hoy, a meses de cerrar su periodo, la meta ya fue superada: 1.020.181 colombianos y colombianas ya cuentan con competencias digitales que les permiten trabajar o emprender en las áreas más solicitadas: inteligencia artificial, ciberseguridad y analítica de datos, entre otros.

“En este Gobierno decidimos que la tecnología tenía que llegar a quienes nunca la habían tenido. Por eso conectamos instituciones educativas de las zonas rurales y llevamos computadores, porque de nada sirve Internet si no se tiene cómo usarlo. Y como el objetivo es sacarle el mayor provecho, también trabajamos con las empresas más importantes del sector para que las personas pudieran formarse gratuitamente en las habilidades digitales que el mundo demanda. La idea era entregar oportunidades y prosperidad a la ciudadanía”, afirmó la ministra TIC, Carina Murcia.

Además, a través del programa CiberPaz, sensibilizó a 3,4 millones de personas para el manejo responsable, empático y cuidadoso de la tecnología. En este apartado, hubo una participación significativa de mujeres (41%), contribuyendo a cerrar brechas de género en el sector tecnológico.

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A estas personas se suman alrededor de 11.000 profesionales capacitados en tecnologías emergentes como inteligencia artificial, analítica de datos y ciberseguridad, a través de programas como Emprendimiento Digital y Sofisticación de Soluciones Tecnológicas, fortaleciendo capacidades locales para la economía digital.

En tres años, la conectividad de las escuelas rurales del país se multiplicó por 4,5. Gracias a esto, hoy se cuenta con 19.544 escuelas rurales conectadas en todo el país, y en especial en zonas de difícil acceso, lo que beneficia a 1,5 millones de estudiantes en áreas apartadas. Son niños y niñas que están teniendo contacto con la tecnología desde pequeños, para en el futuro sacarle el mayor provecho.

Para este Gobierno, el acceso no solo se limita a Internet. También hay que disponer los equipos para aprovechar esta conectividad. Entre 2022 y mayo de 2026, el Ministerio TIC ha entregado 156.546 computadores a estudiantes e instituciones educativas por toda Colombia.

Como complemento, se instalaron 3.252 laboratorios tecnológicos y se distribuyeron 55.000 microcontroladores para potenciar el aprendizaje de programación y pensamiento computacional. Estas herramientas fortalecen los procesos educativos de más de 8.000 colegios, y permiten avanzar hacia una educación más moderna, conectada con el mundo digital.

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Y como la tecnología está en permanente cambio, el Ministerio TIC abrió la primera Facultad de Inteligencia Artificial de América Latina, ubicada en Manizales, y desarrolla dos más, en Zipaquirá y Usme, para democratizar el acceso.

En el país de las oportunidades, el Ministerio TIC, a diferencia que en periodos anteriores, definió una estrategia integral que combinó acceso, dispositivos, formación y uso. Con dignidad cumplimos, dejando más estudiantes conectados, más personas con habilidades digitales y más oportunidades para las nuevas generaciones.