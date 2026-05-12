La muerte de un perro durante un procedimiento de la Policía Nacional de Colombia en Rionegro generó indignación en redes sociales.

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El pasado lunes 11 de mayo se hizo viral el video donde se observa el momento en que un uniformado disparó contra el canino durante un procedimiento adelantado en el sector de La Convención.

Al parecer el perrito estaba asustado porque su dueño era el que se encontraba en el procedimiento con los policías y se encontraba en el suelo.

Redes sociales Policía le disparó a un perro durante un procedimiento en Medellín

Tras la polémica, la Alcaldía de Rionegro emitió un comunicado expresando su preocupación por lo sucedido y solicitó una investigación “objetiva, rigurosa y transparente” para esclarecer las circunstancias en las que murió el animal.

Desde la administración municipal señalaron que comprenden la indignación de la ciudadanía y de los colectivos animalistas, al tiempo que insistieron en la necesidad de esperar el avance de las investigaciones oficiales antes de emitir conclusiones definitivas.

#Video Momento exacto en el que avanza el procedimiento contra un reciclador de @AlcRionegro, #Antioquia y en medio del forcejeo, el perro muerde al Policía y este dispara causandole la muerte en la vía pública. Este acto ha causado indignación en la comunidad. #MañanasBlu pic.twitter.com/0t4h5oVuml — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) May 12, 2026

Carolina Tejada aseguró que el municipio realizará seguimiento permanente al proceso para garantizar que se determinen posibles responsabilidades y que los procedimientos policiales respeten la vida y los derechos ciudadanos.

Mientras tanto, la senadora Andrea Padilla anunció acciones legales contra el uniformado involucrado y pidió que el caso sea investigado bajo la Ley Ángel, normativa que endureció las sanciones por maltrato animal en Colombia.

Engin Akyurt/Pexels Carolina Tejada aseguró que el municipio realizará seguimiento permanente al proceso para garantizar que se determinen posibles responsabilidades y que los procedimientos policiales respeten la vida y los derechos ciudadanos.

La congresista sostuvo que el hecho podría configurar un delito agravado por tratarse de un servidor público y por haber ocurrido en espacio público. Además, invitó a la ciudadanía a participar en movilizaciones convocadas para rechazar lo sucedido.

“Todo funcionario público debe pagar por sus actos de violencia y crueldad contra un animal; los policías NO son la excepción”, dijo Padilla en X.

👏🏻 ¡Como debe ser! ¡Lo que estábamos reclamando!



“@UltimaHoraCR confirmó que la Inspección General de la Policía abrirá investigación disciplinaria y apartará del cargo a un uniformado, tras la muerte de un perro al que, según las imágenes conocidas, le disparó durante un… https://t.co/Zq1aTdbh8B — Andrea Padilla Villarraga 🪽🐾 (@andreanimalidad) May 11, 2026

¿Qué ocurrió en Antioquia durante el operativo en el que fue asesinado un perro por un uniformado?

Según la versión entregada por la Policía, el operativo comenzó luego de reportes sobre un hombre que presuntamente amenazaba a varias personas con un machete y un perro considerado de raza potencialmente peligrosa.

La institución indicó que durante la intervención el ciudadano habría agredido a los uniformados con el arma cortopunzante y posteriormente fue capturado por el presunto delito de violencia contra servidor público.

#ORDENPÚBLICO | La Policía confirmó que abrió investigación contra uniformado que disparó contra un perro y le causó la muerte durante un operativo en Rionegro, Antioquia.



Sin embargo la institución dijo que accionó su arma porque el animal lo estaba atacando y también había… pic.twitter.com/a2bIYM8mjF — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 11, 2026

Asimismo, la Policía afirmó que el perro lesionó a un ciudadano y a uno de los agentes en las piernas, razón por la cual el uniformado accionó su arma de dotación en medio del procedimiento.

El caso continúa bajo investigación disciplinaria y penal, mientras el uniformado fue retirado del cargo durante las acciones.