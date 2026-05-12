La muerte de un perro durante un procedimiento de la Policía Nacional de Colombia en Rionegro generó indignación en redes sociales.
Liberan a menor de 16 años que había sido secuestrado por el ELN en el Catatumbo
Gobierno rechaza panfleto amenazante contra estudiantes y rectores de universidades en Bogotá
Cinecolor Colombia y la escuela de moda Arturo Tejada Cano presentan “Runway Colombia”, el concurso nacional de fotografía y fashion film inspirado en ‘El diablo viste a la moda2’
Gobierno advierte que fallo del Consejo de Estado pondría en riesgo pagos pensionales de los trasladados a Colpensiones
El pasado lunes 11 de mayo se hizo viral el video donde se observa el momento en que un uniformado disparó contra el canino durante un procedimiento adelantado en el sector de La Convención.
Al parecer el perrito estaba asustado porque su dueño era el que se encontraba en el procedimiento con los policías y se encontraba en el suelo.
Tras la polémica, la Alcaldía de Rionegro emitió un comunicado expresando su preocupación por lo sucedido y solicitó una investigación “objetiva, rigurosa y transparente” para esclarecer las circunstancias en las que murió el animal.
Desde la administración municipal señalaron que comprenden la indignación de la ciudadanía y de los colectivos animalistas, al tiempo que insistieron en la necesidad de esperar el avance de las investigaciones oficiales antes de emitir conclusiones definitivas.
Carolina Tejada aseguró que el municipio realizará seguimiento permanente al proceso para garantizar que se determinen posibles responsabilidades y que los procedimientos policiales respeten la vida y los derechos ciudadanos.
Mientras tanto, la senadora Andrea Padilla anunció acciones legales contra el uniformado involucrado y pidió que el caso sea investigado bajo la Ley Ángel, normativa que endureció las sanciones por maltrato animal en Colombia.
La congresista sostuvo que el hecho podría configurar un delito agravado por tratarse de un servidor público y por haber ocurrido en espacio público. Además, invitó a la ciudadanía a participar en movilizaciones convocadas para rechazar lo sucedido.
“Todo funcionario público debe pagar por sus actos de violencia y crueldad contra un animal; los policías NO son la excepción”, dijo Padilla en X.
¿Qué ocurrió en Antioquia durante el operativo en el que fue asesinado un perro por un uniformado?
Según la versión entregada por la Policía, el operativo comenzó luego de reportes sobre un hombre que presuntamente amenazaba a varias personas con un machete y un perro considerado de raza potencialmente peligrosa.
La institución indicó que durante la intervención el ciudadano habría agredido a los uniformados con el arma cortopunzante y posteriormente fue capturado por el presunto delito de violencia contra servidor público.
Asimismo, la Policía afirmó que el perro lesionó a un ciudadano y a uno de los agentes en las piernas, razón por la cual el uniformado accionó su arma de dotación en medio del procedimiento.
El caso continúa bajo investigación disciplinaria y penal, mientras el uniformado fue retirado del cargo durante las acciones.