Bogotá está en alerta ante las amenazas de muerte contra estudiantes, líderes sociales y directivos universitarios. En las últimas horas ha circulado un panfleto atribuido a un supuesto grupo denominada “Estado Mayor de Bloque Urbano”.

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El panfleto amenazante menciona a integrantes de organizaciones estudiantiles y advierte además acciones violentas contra quienes, según el documento, tendrían vínculos con las llamadas “primeras líneas” y los movimientos de izquierda.

El Gobierno nacional, a través del viceministro de Diálogo Social del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón, rechazó contundentemente esta grave situación.

Rondón pidió medidas urgentes para proteger a la comunidad educativa, especialmente en la Universidad Pedagógica Nacional, donde fue amenazado el rector.

A través de su cuenta en X, el funcionario aseguró que “no se puede permitir el regreso de las épocas de terror en las universidades colombianas”, y confirmó que este martes 12 de mayo, a las 5:00 p. m., se realizará una reunión en el Ministerio del Interior, donde se tratará principalmente el tema de la seguridad en instituciones educativas.

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Asimismo, el viceministro solicitó la presencia del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en dicho encuentro, al considerar que la situación requiere una articulación inmediata entre el Gobierno nacional y la administración distrital.

Rechazamos rotundamente las amenazas de muerte en contra de algunas personas de la @comunidadUPN, incluyendo al rector de esta institución. No podemos volver a las épocas del terror en las Universidades. Por eso la presencia del señor alcalde @CarlosFGalan en la reunión de mañana… — Gabriel Rondón (@GabrielRondonO) May 11, 2026

¿Qué dice el panfleto?

En el panfleto, que ya es materia de análisis por parte de las autoridades, aparecen menciones directas a organizaciones sociales, colectivos estudiantiles, y personas señaladas de supuestamente promover protestas y disturbios en las universidades públicas de Bogotá.

El documento incluso hace referencias intimidatorias sobre lugares de residencia, seguimientos y amenazas contra familiares, lo que incrementó la preocupación entre estudiantes y docentes.