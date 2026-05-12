En medio del proceso judicial que tiene entre las cuerdas a Lili Pink, Fast Moda S.A.S., empresa matriz de la cuestionada cadena de tiendas de ropa femenina, se desmarcó del único capturado que hay hasta el momento por el presunto entramado de lavado de activos y contrabando, Walter Francisco Martínez Martínez.

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A través de un comunicado, Fast Moda precisó que con Martínez Martínez solo tenían una relación comercial exclusivamente “de carácter cliente-proveedor”. “(Walter Martínez) no mantiene vínculo alguno de carácter comercial, contractual, laboral, societario ni operativo con la compañía”.

Precisaron que tampoco tenían alguna operación empresarial asociada a la marca desde el año 2021. “Nunca hizo parte de la estructura administrativa, directiva o societaria de Lili Pink”, explicaron.

“Cualquier situación personal, conducta o investigación relacionada con el señor Walter Francisco Martínez Martínez corresponde exclusivamente a su ámbito individual y resulta completamente ajena e independiente de las operaciones, principios y entorno empresarial de la marca Lili Pink”, se lee en el comunicado.

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Walter Francisco Martínez Martínez, quien también aparece como el representante legal de siete empresas fachada que habrían servido para fomentar el entramado de Lili Pink, es, hasta ahora, la única persona capturada por presuntamente haber lavado plata y contrabandear textiles a través de las tiendas que servían como fachada para dar apariencia de legalidad a los supuestos delitos.

Este sujeto, quien tiene tarjeta profesional desde 2003 y según las investigaciones, habría actuado como apoderado en 2012 de la empresa Tierra Santa S.A.S, cuyo titular fue capturado junto a otras 19 personas por un presunto esquema de lavado de dinero a través de comercios de ropa, calzado y juguetería.

Martínez no fue vinculado penalmente en relación al caso de Tierra Santa, pero ahora las autoridades indagan la relación que tuvo con esa marca intervenida.

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Otro tema que llama la atención sobre el abogado, es que dos días antes de que fuera capturado logró entrar al registró de la SAE para ser elegible para administrar bienes.

Martínez Martínez - abogado radicado en Barranquilla y con anotaciones por contrabando y favorecimiento al contrabando- fue imputado en audiencia preliminar por la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y contrabando, cargos que no aceptó.

El abogado de Lili Pink, por medio de un comunicado, aseguró que la empresa está controvirtiendo ante la justicia los señalamientos de la Fiscalía. Aseguró que todas las mercancías cuentan con declaraciones de importación y pagos debidamente soportados.