Mientras avanza la investigación en contra de Lili Pink, empresa que fue objeto de una redada de la Fiscalía a 405 tiendas a nivel nacional, por presuntas actividades de contrabando y lavado, se conoció la identidad de la única persona capturada hasta el momento por este caso.

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“La organización delictiva habría estructurado un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, mediante el cual ingresaba al país mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, que luego eran distribuidos en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a la operación”, explicó la Fiscalía el pasado 27 de abril, mientras informaba sobre un operativo en 59 ciudades con fines de extinción de dominio.

De acuerdo a los detalles del ente acusador, la empresa, para evadir controles aduaneros, habría fragmentado transacciones y simulado sus relaciones comerciales en el sistema financiero.

Por todo el entramado, por el momento hay una persona capturada. Se trata de un hombre que fue detenido la semana pasada en Barranquilla, Atlántico.

De acuerdo a un informe de Noticias Caracol, se trata de Walter Francisco Martínez Martínez, quien también aparece como el representante legal de siete empresas fachada que habrían servido para fomentar el entramado de Lili Pink.

La nota del medio nacional también detalla que Martínez Martínez, quien tiene tarjeta profesional desde 2003, habría actuado como apoderado en 2012 de la empresa Tierra Santa S.A.S, cuyo titular fue capturado junto a otras 19 personas por un presunto esquema de lavado de dinero a través de comercios de ropa, calzado y juguetería.

Martínez no fue vinculado penalmente en relación al caso de Tierra Santa, pero ahora las autoridades indagan la relación que tuvo con esa marca intervenida.

Otro tema que llama la atención sobre el abogado, es que dos días antes de que fuera capturado logró entrar al registró de la SAE para ser elegible para administrar bienes.

Martínez Martínez fue imputado en audiencia preliminar por la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y contrabando, cargos que no aceptó.

En el informe del noticiero nacional también se revela que el abogado radicado en Barranquilla tiene anotaciones por contrabando y favorecimiento al contrabando.

El abogado de Lili Pink, por medio de un comunicado, aseguró que la empresa está controvirtiendo ante la justicia los señalamientos de la Fiscalía. Aseguró que todas las mercancías cuentan con declaraciones de importación y pagos debidamente soportados.