Las vacaciones de mitad de año ya tienen fecha definida para los estudiantes de colegios públicos para este año 2026.

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De acuerdo con las autoridades educativas, este receso se llevará a cabo del 22 de junio al 12 de julio de 2026 en el Atlántico, y la fecha varía en cada departamento.

Además, el calendario escolar también contempla la tradicional semana de receso, que en este caso será del 5 al 11 de octubre.

El heraldo. De acuerdo con las autoridades educativas, este receso se llevará a cabo del 22 de junio al 12 de julio de 2026 en el Atlántico, y la fecha varía en cada departamento.

Estas fechas hacen parte de la organización académica anual que establece cada región del país. Según el Ministerio de Educación, no existe un calendario único para todo el territorio nacional, ya que cada Entidad Territorial Certificada tiene autonomía para definir sus propios periodos escolares y de descanso.

En términos generales, el calendario académico en Colombia incluye cuatro momentos clave de vacaciones: Semana Santa, mitad de año, semana de receso y el descanso de fin de año. Sin embargo, las fechas pueden variar dependiendo de si la institución pertenece al calendario A o B, así como de la región.

Shutterstock/Shutterstock Estas fechas hacen parte de la organización académica anual que establece cada región del país.

Por eso, las vacaciones de mitad de año se convierten en uno de los periodos más esperados por estudiantes y familias, ya que representan una pausa importante dentro del ciclo escolar que les permite recargarse.

Lo emocionante es que los padres de familia y estudiantes pueden comenzar a planificar actividades, viajes o espacios de descanso durante este receso académico.