El fiscal Mario Burgos presentó su renuncia irrevocable a la Fiscalía General de la Nación, decisión que marcará su salida oficial el próximo 11 de mayo. Con esta determinación, el funcionario cierra su paso por la entidad en la que se desempeñaba en la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente.

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En la carta de renuncia, Burgos explicó que su retiro responde a razones personales y profesionales, con las que pone fin a su etapa en el ente acusador.

Junto con su dimisión, el fiscal pidió a las autoridades la adopción inmediata de medidas de protección para él y su núcleo familiar. En su comunicación advirtió que actualmente enfrenta una situación de riesgo, por lo que considera necesario que se implementen acciones urgentes para garantizar su seguridad.

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“solicito se disponga la adopción inmediata de medidas urgentes, prioritarias y eficaces orientadas a salvaguardar mi seguridad e integridad personal, así como las de mi núcleo familiar, en atención a la situación de riesgo que actualmente afrontamos”, señaló.

Durante su trayectoria en la Fiscalía, Burgos estuvo vinculado a investigaciones relevantes. Entre ellas figuran el caso de Jhonier Leal, el proceso por el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci y la condena contra una rectora por el caso de acoso relacionado con Sergio Urrego.

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También hizo parte del proceso inicial contra Nicolás Petro, otro de los expedientes de alto perfil en los que participó.

En su carta, el fiscal destacó su labor dentro de la institución y expresó confianza en que los procesos que deja en curso continuarán su trámite conforme a la ley.

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“Me retiro con la satisfacción del deber cumplido y la tranquilidad de haber dado siempre lo mejor de mí en el ejercicio de mis funciones, confiando en que los procesos a mi cargo continuarán su curso conforme a la ley y la Constitución”, afirmó.