La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar resolvió el pasado 3 de marzo negar las pretensiones de la defensa del Jaime Enrique Saade Cormane, feminicida de la joven barranquillera Nancy Mestre, que pedía la prescripción del caso por el que se encuentra preso y, con ello, su libertad, según conoció en primicia EL HERALDO.

En segunda instancia, el tribunal confirmó el auto del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar del pasado 30 de diciembre de 2025 en el que el despacho resolvió la solicitud de determinación de la pena, prescripción de la sanción penal y libertad del condenado, negando tales pretensiones.

Luego de proferido el fallo, la defensa de Saade Cormane recurrió la decisión y mediante auto del 27 de enero de 2026 se resolvió la reposición y se concedió apelación de la misma.

“El penado fue liberado por autoridades de Brasil el 9 de octubre de 2020, fecha a partir de la cual se reanudó el término prescriptivo por el término que faltare por ejecutar de la sanción impuesta atendiendo al artículo 89 de la Ley 599 de 2000 que para el caso serían 23 años 3 meses y 19 días, siendo recapturado el 1 de mayo de 2023, por lo tanto, no se superó el término que faltaba por cumplir de la condena”, se lee en el documento.

Así las cosas, el Tribunal de Valledupar indicó que al no haberse superado el término de prescripción y no haberse cumplido el tiempo de prisión al que se le condenó, “no hay lugar al decreto de la libertad solicitada”.

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