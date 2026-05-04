Hacia las 12:05 de la madrugada de este lunes 4 de mayo fue asesinado a disparos un hombre en el barrio Villa Selene, en el municipio de Soledad.

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El hoy occiso respondía al nombre de Jean Carlos Moreno Pérez, de 27 años de edad.

Según testigos, el hombre se encontraba caminando por una calle del sector, cuando fue interceptado por dos desconocidos. Uno de ellos esgrimió un arma de fuego y, sin mediar palabra, le propinó varios balazos hasta causarle la muerte ahí mismo.

De acuerdo con Inteligencia, la víctima era expendedor de estupefacientes en la zona, como también un presunto cobrador de extorsión al servicio del grupo criminal Los Costeños.

Asimismo, una fuente judicial reveló que el hoy occiso registraba dos anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de extorsión en el año 2023 y daño en bien ajeno en el año 2022.

El caso fue asumido por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía para esclarecer el crimen y dar con el paradero de los agresores.