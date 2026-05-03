Un ataque a bala registrado en la madrugada de este domingo 3 de mayo dejó un saldo de un muerto y un herido en el barrio Marquetalia, en el municipio de Malambo.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el caso ocurrió hacia las 3:40 a. m., en la calle 4 con carrera 14, sector conocido como Los Alcones. Las víctimas se movilizaban en motocicleta desde el barrio Mesolandia cuando fueron interceptadas por desconocidos que les dispararon en repetidas ocasiones.

En el hecho resultaron heridos Edwin Joel Ochoa Díaz, de 23 años, y Wilmer Javier Mejía Fernández, de 21. Ambos fueron trasladados a un centro asistencial, sin embargo, horas más tarde, hacia las 10:30 a. m., se confirmó la muerte de Ochoa Díaz en la Clínica Campbell de la calle 30 con carrera 14, en el sur de Barranquilla.

Las primeras hipótesis apuntan a que el ataque estaría vinculado a las disputas entre grupos delincuenciales organizados, específicamente entre Los Pepes y Los Costeños, por el control de rentas criminales en la zona.

Las autoridades indicaron que las víctimas no registraban anotaciones en el sistema SPOA y avanzan en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.