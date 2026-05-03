A menos de un mes de las elecciones presidenciales, Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella concentran la intención de voto de los colombianos, de acuerdo con la última encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) publicada este domingo 3 de mayo por la revista Cambio.

Cepeda, del Pacto Histórico, tiene una intención de voto del 37,2 %, mientras que De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, marca el 20,4 %, según la medición.

En tercer puesto aparece Paloma Valencia, con el 15,6 %, una caída de 6,6 puntos porcentuales con respecto al 22,2 % que tenía en el sondeo de marzo de la misma firma.

Mientras que, de acuerdo con la medición pasada, De la Espriella subió cinco puntos porcentuales, pues estaba en el 15,4 %.

Dos candidatos de centro completan el cuadro de los cinco primeros: Sergio Fajardo, con el 2,7 % y Claudia López, con el 1,5 %, según este sondeo que se hizo con 2.157 personas y tiene un margen de error del 3 %.

Panorama de la segunda vuelta

La encuesta del CNC coincide con las de otras firmas en las preferencias del electorado en que será necesaria una segunda vuelta el 21 de junio.

En ese sentido, la medición señala que Cepeda obtendría el 46,4 % de los votos contra el 37,9 % de De la Espriella. Sin embargo, respecto a la anterior medición Cepeda pierde casi dos puntos y De La Espriella gana dos puntos.

CNC

En el caso de Paloma Valencia, la segunda vuelta sería más apretada, aunque la candidata del uribismo perdió casi 3 puntos porcentuales con respecto a la medición anterior, con lo cual el aspirante de Defensores de la Patria sería el que esté ganando el pulso de la derecha.