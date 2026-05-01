Por presuntas irregularidades relacionadas con la financiación de campaña para la consulta interpartidista del Pacto Histórico del 26 de octubre del 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió una indagación preliminar en contra del aspirante presidencial Iván Cepeda.

La determinación del órgano electoral, la cual se da a menos de un mes de la primera vuelta presidencial, se tomó luego de que llegaran varias denuncias contra la campaña de Cepeda, entre ellas las del senador Jota Pe Hernández, el exconcejal de Cali Juan Martín Bravo, y otras cuatro personas.

Entre las irregularidades denunciadas ante el CNE aparecen las donaciones de una litografía, constituida en un popular sector del centro de Barranquilla, que habría supuestamente entregado el 80% de la financiación de la campaña presidencial del senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico: más de $600 millones.

Como se sabe, de acuerdo con el artículo 23 de la Ley 1475 de 2011, ningún candidato o campaña puede recaudar contribuciones individuales superiores al 10% del valor total de gastos que se pueden realizar en la respectiva campaña.

Y, de acuerdo con la denuncia, la empresa SAMAT PUBLICIDAD S.A.S. por valor de $609 millones y, otra de Javier Antonio Pérez Páez, representante legal de SAMAT PUBLICIDAD S.A.S, por valor de $116 millones.

En su momento se conoció que las cuentas indican que Samat Publicidad habría aportado $609 millones por concepto de la elaboración de 1,7 millones de periódicos y 2,1 millones de volantes impresos a color.

A su vez, Pérez al parecer donó el diseño de los periódicos, volantes, pendones y demás elementos publicitarios que hicieron parte de la campaña, entre lo que se incluiría también impresión de material por $116 millones.

Así las cosas, dentro de las determinaciones, el CNE señaló que dentro de 10 días hábiles, la campaña de Cepeda se debe pronunciar frente a los hechos y aportar los documentos que considere pertinentes, como pruebas.

“Se requieren los documentos, soportes y anexos del informe presentado en el aplicativo Cuentas Claras“, se lee en el documento.

En ese mismo sentido, piden remitir copias de los formularios de inscripción (E-6, E-7 y E-8) de Iván Cepeda a la consulta del 26 de octubre y los documentos “en los que conste el partido o movimiento político avalista“.