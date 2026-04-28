En plena etapa inicial de la contienda presidencial, el aspirante a la Vicepresidencia Juan Daniel Oviedo participó en una entrevista en El Radar de Blu Radio, donde expuso una particular visión del escenario político actual.

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Según su análisis, los principales actores de la carrera pueden compararse con “novelas” televisivas, cada una con su propio relato, pero, según él, alejadas de las verdaderas necesidades del país.

Oviedo sostuvo que la propuesta política del presidente Gustavo Petro y de Iván Cepeda responde a una narrativa cargada de emotividad y confrontación social, a la que denominó “Los ricos también lloran”.

Y añadió que, “estamos distraídos viendo una telenovela que tiene una audiencia muy grande que se llama Los ricos también lloran”, asimismo, afirmó que este enfoque “la protagoniza el presidente Petro, él es el director, es el guionista”, en alusión a lo que considera un discurso enfocado en la lucha de clases.

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Por otro lado, Oviedo destacó la propuesta que impulsa junto a Paloma Valencia, la cual comparó con “Mujer, casos de la vida real”. Según indicó, esta visión busca aterrizar las discusiones políticas a las realidades cotidianas de los ciudadanos.

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“Vamos a dar la novela de mujer, casos de la vida real… vamos a tener una mujer presidenta, vamos a cuidar a las mujeres cabeza de hogar”,expresó, insistiendo en que su enfoque se centra en reconocer y atender las dificultades diarias de los colombianos.

Finalmente, el aspirante reiteró que el país no debe permanecer “atrapado en novelas” en medio de los desafíos actuales. “No podemos quedarnos a decidir sobre una telenovela que se llama Los ricos también lloran; necesitamos pensar en el presente”, concluyó, subrayando que su campaña pretende apartarse de los discursos emocionales y enfocarse en medidas reales que respondan a las necesidades del país.