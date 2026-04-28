Desde distintos sectores políticos apoyaron la decisión del Consejo de Estado de suspender el traslado de $25 billones de los ahorros pensionales de los colombianos en los fondos privados hacia Colpensiones. En el Gobierno advirtieron que la medida afecta a 120 mil ciudadanos que se habían trasladado a Colpensiones.

El ex ministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, advirtió: “El Consejo de Estado acaba de suspender cautelarmente el decreto que en clara violacion de la ley ordenaba el traslado de $25 billones de ahorros privados a Colpensiones. La Corte Constitucional y el Consejo de Estado son los dos baluartes de protección que están quedando contra los permanentes atropellos del Gobierno al estado de derecho”.

El alcalde de Medellín, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, expuso: “Gracias al Consejo de Estado que para en seco los aires de dictador de Petro. En Colombia nadie está por encima de la ley. Petro tiene que entender que no puede jugar con los ahorros pensionales de la gente como si fueran caja menor del Gobierno. Se respeta la democracia. Se respeta a los colombianos y las instituciones”.

El senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, consideró “un acierto que el Consejo de Estado suspenda el decreto que ordenó trasladar a Colpensiones $25 billones de los ahorros de quienes no han consolidado una pensión. No puede el gobierno seguir haciéndole ‘conejo’ a la Ley, incluso a su propia reforma pensional. Sin duda, una muestra más de improvisación, poca transparencia y hambre de recursos en plena época electoral”.

La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, calificó como una “gran noticia que nos devuelve la esperanza: el Consejo de Estado suspende provisionalmente el traslado anticipado de ahorros pensionales a Colpensiones, ordenado por decreto”.

Y su copartidario, el representante Andrés Forero, saludó la decisión: “Excelente noticia. Jaime Dussán se quedó con las ganas de los $25 billones. Todavía, aunque les pese a Petro e Iván Cepeda, hay instituciones y división de poderes en Colombia”.

Por otro lado, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseveró que la medida afecta directamente a cerca de 120 mil ciudadanos que, de manera voluntaria, habían solicitado el traslado de sus ahorros pensionales al régimen público, en el marco de lo establecido por la ley: “El traslado corresponde a una decisión individual. Son recursos de los afiliados, y su voluntad debe ser respetada. Impedir ese traslado es, en la práctica, favorecer a los más ricos, porque son los que se benefician de mantener esos recursos bajo su control. Lo que debería primar es el derecho de la gente a decidir sobre su ahorro pensional, no la protección de intereses particulares.”